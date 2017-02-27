Соревнования продлятся до 21 апреля.
Сегодня 21:41
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Фото предоставлены пресс-службой Федерации
Казахстанские таеквондисты за два дня чемпионата Азии среди юниоров завоевали пять медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Сегодня, 20 апреля, завершился второй соревновательный день престижного турнира, который проходит в Атырау. Сильнейшие юные спортсмены представляют 25 стран. Казахстанская команда представлена большим количеством таеквондистов, на счету которых пять медалей.
Так, в первый день соревнований (19 апреля) "бронзой" отметились Асель Усманова (до 42 килограммов), Жадыра Хайруллина (до 63 килограммов) и Рабиль Сагитжанов (до 48 килограммов). Сегодня, 20 апреля, копилка сборной пополнилась еще двумя бронзовыми медалями - третьи места заняли Азиза Абдуллаева (до 52 килограммов) и Рахат Алжанов (до 55 килограммов).
Также параллельно ЧА проводился и IV чемпионат Азии по пумсе среди юниоров. Казахстанским спортсменам отметиться наградами не удалось.
Лучшим среди парней в индивидуальной программе стал представитель Кореи Джин Хо Шин. Его землячка Су Енг Чой смогла отличиться среди девушек. Качественное выступление мужской команды Тайбэя было оценено "золотом" соревнований, у женской половины первое место осталось за таеквондистками из Таиланда. Лучшей парой признаны Ен Сео Джен и Геун Енг Ли из Кореи.
В индивидуальном фристайле у парней лучшим стал Нгог Мин Ху Нуен (Вьетнам), и Сакуна Лаосунгноен (Таиланд) - у девушек. Фристайл смешанной команды за юниорами из Тайбэя, парный фристайл за вьетнамцами Пхан Кхан Хан Нуен и Хо Дуй Тран. В общем зачете первое общекомандное место заняла Корея - три "золота", два "серебра".
Добавим, что чемпионат Азии по таеквондо завершится 21 апреля.
Фото предоставлены пресс-службой Федерации
Сегодня, 20 апреля, завершился второй соревновательный день престижного турнира, который проходит в Атырау. Сильнейшие юные спортсмены представляют 25 стран. Казахстанская команда представлена большим количеством таеквондистов, на счету которых пять медалей.
Так, в первый день соревнований (19 апреля) "бронзой" отметились Асель Усманова (до 42 килограммов), Жадыра Хайруллина (до 63 килограммов) и Рабиль Сагитжанов (до 48 килограммов). Сегодня, 20 апреля, копилка сборной пополнилась еще двумя бронзовыми медалями - третьи места заняли Азиза Абдуллаева (до 52 килограммов) и Рахат Алжанов (до 55 килограммов).
Также параллельно ЧА проводился и IV чемпионат Азии по пумсе среди юниоров. Казахстанским спортсменам отметиться наградами не удалось.
Лучшим среди парней в индивидуальной программе стал представитель Кореи Джин Хо Шин. Его землячка Су Енг Чой смогла отличиться среди девушек. Качественное выступление мужской команды Тайбэя было оценено "золотом" соревнований, у женской половины первое место осталось за таеквондистками из Таиланда. Лучшей парой признаны Ен Сео Джен и Геун Енг Ли из Кореи.
В индивидуальном фристайле у парней лучшим стал Нгог Мин Ху Нуен (Вьетнам), и Сакуна Лаосунгноен (Таиланд) - у девушек. Фристайл смешанной команды за юниорами из Тайбэя, парный фристайл за вьетнамцами Пхан Кхан Хан Нуен и Хо Дуй Тран. В общем зачете первое общекомандное место заняла Корея - три "золота", два "серебра".
Добавим, что чемпионат Азии по таеквондо завершится 21 апреля.
Фото предоставлены пресс-службой Федерации