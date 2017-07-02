Выступить на четвертой Олимпиаде подряд желания хватает - пловчиха Руденко

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Выступить на четвертой Олимпиаде подряд желания хватает - пловчиха Руденко

Казахстанская спортсменка рассказала о тренировках в США и планах на ЧМ.

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Фото с сайта sportbo.ru,
Фото с сайта sportbo.ru,
Казахстанская спортсменка Екатерина Руденко оценила свою готовность перед чемпионатом мира по водным видам спорта. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она также рассказала о тренировках в США и планах на следующую Олимпиаду.

- Екатерина, Вы определенный период провели в США и тренировались там же. Можно ли сказать, что после Рио Вы обновили свою тренировочную программу с учетом некоторых особенностей, возможно, анализа своего плавания?

- Программа на самом деле для меня не является новой. Я уже до этого училась в США и тренировалась по ней. Теперь, получается, вернулась снова к ней и к своему прежнему тренеру. После Олимпиады я акцент сделала больше на учебу. Тренировалась, конечно, но приоритеты были чуть иные. Тем более я плавала "ярдами", а для участия в ЧМ мне необходимо было потом чуть менять специфику. Поэтому, как только закончилась учеба, я вернулась в Казахстан, приняла участие в нескольких международных стартах. Это мне необходимо было, чтобы расплаваться и привыкнуть.

- То есть расстановка приоритетов тотально скажется на выступлении на ЧМ и результатах?

- Не думаю, что как-то категорично скажется. Просто тяжело удерживать баланс и совмещать учебу с плаванием. Если в прошлом году из-за Олимпиады я себя полностью посвятила плаванию, то в этом приоритеты уже разделились. Я не уходила в этот период с плавания, но подготовка получилась не такой длительной и эффективной. Тем не менее мои задачи не изменились. Мне все также необходимо пройти в полуфинал. Это я преследовала и на Олимпиаде, но не вышло. 



- Вы выступили на своей первой Олимпиаде в 13 лет. Не задумывались об участии в Олимпиаде, которая пройдет в Токио?

- Зависит только от моего желания. И конкретно на данный момент его у меня предостаточно. Пока до следующих Игр три года, и я готова тренироваться, работать, улучшать свои навыки и ехать на четвертую Олимпиаду. 

- Насколько укрепил веру в себя прошедший недавно старт в Софии?

- Могу сказать, что в Болгарии я проплыла намного лучше, чем ожидала от себя. Тяжело было перестроиться после США и пройти акклиматизацию. К тому же был тяжелый тренировочный цикл. Мы не "подводились" к старту, и, учитывая все перечисленные факты, я проплыла достаточно быстро. Была близка к своему лучшему результату. Можно сказать, что сейчас в отличной форме и можно рассчитывать на высокий результат во время чемпионата мира.

Напомним, Екатерина Руденко принимала участие в трех последних Олимпиадах. Во время своей первой, в Пекине, спортсменке было всего 13 лет, что делает ее самой молодой казахстанской участницей ОИ в истории.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Венгрии с 14 по 30 июля. Соревнования в плавании начнутся 23 июля.
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