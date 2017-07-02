Выступить на четвертой Олимпиаде подряд желания хватает - пловчиха Руденко

Казахстанская спортсменка рассказала о тренировках в США и планах на ЧМ.
Сегодня 18:55
Ссылки по теме:
- Не хочу давать ложных обещаний о медали. В нашем виде все решает одно движение - Баландин
- Дмитрий Баландин выиграл два "золота" на первом международном турнире после триумфа на Олимпиаде-2016
Фото с сайта sportbo.ru,
Казахстанская спортсменка Екатерина Руденко оценила свою готовность перед чемпионатом мира по водным видам спорта. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она также рассказала о тренировках в США и планах на следующую Олимпиаду.
- Екатерина, Вы определенный период провели в США и тренировались там же. Можно ли сказать, что после Рио Вы обновили свою тренировочную программу с учетом некоторых особенностей, возможно, анализа своего плавания?
- Программа на самом деле для меня не является новой. Я уже до этого училась в США и тренировалась по ней. Теперь, получается, вернулась снова к ней и к своему прежнему тренеру. После Олимпиады я акцент сделала больше на учебу. Тренировалась, конечно, но приоритеты были чуть иные. Тем более я плавала "ярдами", а для участия в ЧМ мне необходимо было потом чуть менять специфику. Поэтому, как только закончилась учеба, я вернулась в Казахстан, приняла участие в нескольких международных стартах. Это мне необходимо было, чтобы расплаваться и привыкнуть.
- То есть расстановка приоритетов тотально скажется на выступлении на ЧМ и результатах?
- Не думаю, что как-то категорично скажется. Просто тяжело удерживать баланс и совмещать учебу с плаванием. Если в прошлом году из-за Олимпиады я себя полностью посвятила плаванию, то в этом приоритеты уже разделились. Я не уходила в этот период с плавания, но подготовка получилась не такой длительной и эффективной. Тем не менее мои задачи не изменились. Мне все также необходимо пройти в полуфинал. Это я преследовала и на Олимпиаде, но не вышло.
- Вы выступили на своей первой Олимпиаде в 13 лет. Не задумывались об участии в Олимпиаде, которая пройдет в Токио?
- Зависит только от моего желания. И конкретно на данный момент его у меня предостаточно. Пока до следующих Игр три года, и я готова тренироваться, работать, улучшать свои навыки и ехать на четвертую Олимпиаду.
- Насколько укрепил веру в себя прошедший недавно старт в Софии?
- Могу сказать, что в Болгарии я проплыла намного лучше, чем ожидала от себя. Тяжело было перестроиться после США и пройти акклиматизацию. К тому же был тяжелый тренировочный цикл. Мы не "подводились" к старту, и, учитывая все перечисленные факты, я проплыла достаточно быстро. Была близка к своему лучшему результату. Можно сказать, что сейчас в отличной форме и можно рассчитывать на высокий результат во время чемпионата мира.
Напомним, Екатерина Руденко принимала участие в трех последних Олимпиадах. Во время своей первой, в Пекине, спортсменке было всего 13 лет, что делает ее самой молодой казахстанской участницей ОИ в истории.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Венгрии с 14 по 30 июля. Соревнования в плавании начнутся 23 июля.
- Екатерина, Вы определенный период провели в США и тренировались там же. Можно ли сказать, что после Рио Вы обновили свою тренировочную программу с учетом некоторых особенностей, возможно, анализа своего плавания?
- Программа на самом деле для меня не является новой. Я уже до этого училась в США и тренировалась по ней. Теперь, получается, вернулась снова к ней и к своему прежнему тренеру. После Олимпиады я акцент сделала больше на учебу. Тренировалась, конечно, но приоритеты были чуть иные. Тем более я плавала "ярдами", а для участия в ЧМ мне необходимо было потом чуть менять специфику. Поэтому, как только закончилась учеба, я вернулась в Казахстан, приняла участие в нескольких международных стартах. Это мне необходимо было, чтобы расплаваться и привыкнуть.
- То есть расстановка приоритетов тотально скажется на выступлении на ЧМ и результатах?
- Не думаю, что как-то категорично скажется. Просто тяжело удерживать баланс и совмещать учебу с плаванием. Если в прошлом году из-за Олимпиады я себя полностью посвятила плаванию, то в этом приоритеты уже разделились. Я не уходила в этот период с плавания, но подготовка получилась не такой длительной и эффективной. Тем не менее мои задачи не изменились. Мне все также необходимо пройти в полуфинал. Это я преследовала и на Олимпиаде, но не вышло.
- Вы выступили на своей первой Олимпиаде в 13 лет. Не задумывались об участии в Олимпиаде, которая пройдет в Токио?
- Зависит только от моего желания. И конкретно на данный момент его у меня предостаточно. Пока до следующих Игр три года, и я готова тренироваться, работать, улучшать свои навыки и ехать на четвертую Олимпиаду.
- Насколько укрепил веру в себя прошедший недавно старт в Софии?
- Могу сказать, что в Болгарии я проплыла намного лучше, чем ожидала от себя. Тяжело было перестроиться после США и пройти акклиматизацию. К тому же был тяжелый тренировочный цикл. Мы не "подводились" к старту, и, учитывая все перечисленные факты, я проплыла достаточно быстро. Была близка к своему лучшему результату. Можно сказать, что сейчас в отличной форме и можно рассчитывать на высокий результат во время чемпионата мира.
Напомним, Екатерина Руденко принимала участие в трех последних Олимпиадах. Во время своей первой, в Пекине, спортсменке было всего 13 лет, что делает ее самой молодой казахстанской участницей ОИ в истории.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Венгрии с 14 по 30 июля. Соревнования в плавании начнутся 23 июля.