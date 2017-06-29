Дмитрий Баландин выиграл два "золота" на первом международном турнире после триумфа на Олимпиаде-2016

Также в активе казахстанца еще одна медаль.
Вчера 23:30
Дмитрий Баландин. Фото Данияра Майлыбаева©
Казахстанский пловец Дмитрий Баландин выиграл два "золота" на Открытом чемпионате Болгарии, который проходил с 29 июня по 2 июля в Софии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первый день первенства Баландин выиграл заплыв на 100 метров брассом. Вторую золотую медаль казахстанец завоевал на дистанции 200 метров брассом с результатом две минуты и 14,19 секунды, опередив своего соотечественника Айбека Камзенова (2:16,55).
Именно на этой дистанции в 2016 году Баландин сенсационно выиграл "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тогда 22-летний казахстанец показал время две минуты и 7,46 секунды.
Также в активе Баландина бронзовая медаль турнира в Софии в заплыве на 50 метров брассом. Для казахстанца Открытый чемпионат Болгарии стал первым международным соревнованием после Олимпиады-2016.
В первый день первенства Баландин выиграл заплыв на 100 метров брассом. Вторую золотую медаль казахстанец завоевал на дистанции 200 метров брассом с результатом две минуты и 14,19 секунды, опередив своего соотечественника Айбека Камзенова (2:16,55).
Именно на этой дистанции в 2016 году Баландин сенсационно выиграл "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тогда 22-летний казахстанец показал время две минуты и 7,46 секунды.
Также в активе Баландина бронзовая медаль турнира в Софии в заплыве на 50 метров брассом. Для казахстанца Открытый чемпионат Болгарии стал первым международным соревнованием после Олимпиады-2016.