Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 по футболу ответила на просьбы приубавить сексуальности

Ранее с такой просьбой к российской журналистке обратились иранские фанаты.
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Мария Командная. Фото: sovsport.ru
Российская журналистка Мария Командная, которая была ведущей церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018, обратилась к иранским болельщикам. Запись она сделала на своей странице в Twitter. Об этом сообщает Lenta.ru.
"Иран, вы счастливы?" - написала Командная.
29 ноября иранские болельщики попросили Командную быть менее сексуальной. В противном случае трансляцию жеребьевки прервало бы иранское телевидение. Такие инциденты уже случались: на жеребьевках ЧМ-2006 и -2014.
Ранее красотой ведущей жеребьевки восхитились и СМИ. "От Марии Командной сработают датчики огня", - написал Eurosport, который выбрал 19 лучших фото из ее Instagram, на который подписано свыше 53 тысяч человек.
Жеребьевка прошла 1 декабря в Москве. Мария Командная провела ее в паре с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером. Ведущая выступила в черном классическом комбинезоне без рукавов с небольшим V-образным декольте.
Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в турнире примут участие 32 сборные. Российская команда занимает низшее место в рейтинге ФИФА среди всех участников.
"Иран, вы счастливы?" - написала Командная.
29 ноября иранские болельщики попросили Командную быть менее сексуальной. В противном случае трансляцию жеребьевки прервало бы иранское телевидение. Такие инциденты уже случались: на жеребьевках ЧМ-2006 и -2014.
Ранее красотой ведущей жеребьевки восхитились и СМИ. "От Марии Командной сработают датчики огня", - написал Eurosport, который выбрал 19 лучших фото из ее Instagram, на который подписано свыше 53 тысяч человек.
Жеребьевка прошла 1 декабря в Москве. Мария Командная провела ее в паре с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером. Ведущая выступила в черном классическом комбинезоне без рукавов с небольшим V-образным декольте.
Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в турнире примут участие 32 сборные. Российская команда занимает низшее место в рейтинге ФИФА среди всех участников.