Мафия назначила сумму в 900 тысяч долларов за голову Конора МакГрегора - экс-боец UFC

Главу этой мафии называют "Крестным отцом Ирландии".
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Конор МакГрегор. Фото с сайта bloodyelbow.com
Экс-боец UFC Брендон Шауб по своим источникам узнал подробности конфликта чемпиона UFC Конора МакГрегора с ирландской мафией.
Ранее сообщалось, что МакГрегор в одном из пабов Дублина подрался с человеком, связанным с организованной преступностью. По данным таблоида Daily Mail, в драке участвовали три человека, один из которых пытался разнять, но в итоге сам и пострадал.
По новой информации, конфликт у МакГрегора произошел с ирландским криминальным объединением - картель Кинэхэна, который контролирует наркотрафик в Западной Европе и связан с колумбийским картелем и русской мафией. Глава мафии 60-летний Кинэхэн в 1980-х отсидел шесть лет за героин и сейчас живет в Дубаи, но его по-прежнему называют "Крестным отцом Ирландии", так как дела ведут связанные с ним люди.
По информации Шауба, картель Кинэхэна назначил цену за жизнь МакГегора.
"Надежные люди в Дублине, которых я знаю, говорят, что у Конора огромные проблемы. Суть следующая: у Макгрегора есть друг, состоящий в мафии. Парни из другой группировки избили его, Конор нашел одного из обидчиков и затеял драку. В итоге на Конора открыли охоту и предлагают за его голову 900 тысяч, - цитирует Шауба Sportbox. - Не могу ручаться на 100 процентов за полученную информацию, но факт остается фактом. Все говорят, что речь идет о тех людях, которые в прошлом году ворвались на церемонию взвешивания. Так или иначе, Макгрегор связался с опасными парнями".
Журналист Пол Уильямс, который освещает темы криминала в Великобритании, в интервью Balls.ie порекомендовал МакГрегору покинуть Ирландию.
"Макгрегор оказался в очень серьезной опасности. Он - возможно, не по своей вине - вступил в конфликт с очень, очень опасными людьми, связанными с преступной группировкой Кинахэнов. Этим людям все равно, кто такой Конор Макгрегор и насколько он силен. Они спустят его в помойную яму.
Он должен покинуть Ирландию в течение 48 часов. Если он этого все еще не сделал, полиция должна предупредить его об опасности. Ситуация очень серьезная. Представьте, что будет с репутацией Ирландии, если наша икона спорта окажется жертвой гангстеров", - приводит слова Уильямса Lenta.ru.
Сам МакГрегор на вопрос о конфликте с мафией ответил: "Пусть придут и попробуют взять меня".
МакГрегор не выступает с августа, когда провел боксерский поединок в Лас-Вегасе против американца Флойда Мейвезера-младшего. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало поражение ирландца техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что МакГрегор в одном из пабов Дублина подрался с человеком, связанным с организованной преступностью. По данным таблоида Daily Mail, в драке участвовали три человека, один из которых пытался разнять, но в итоге сам и пострадал.
По новой информации, конфликт у МакГрегора произошел с ирландским криминальным объединением - картель Кинэхэна, который контролирует наркотрафик в Западной Европе и связан с колумбийским картелем и русской мафией. Глава мафии 60-летний Кинэхэн в 1980-х отсидел шесть лет за героин и сейчас живет в Дубаи, но его по-прежнему называют "Крестным отцом Ирландии", так как дела ведут связанные с ним люди.
По информации Шауба, картель Кинэхэна назначил цену за жизнь МакГегора.
"Надежные люди в Дублине, которых я знаю, говорят, что у Конора огромные проблемы. Суть следующая: у Макгрегора есть друг, состоящий в мафии. Парни из другой группировки избили его, Конор нашел одного из обидчиков и затеял драку. В итоге на Конора открыли охоту и предлагают за его голову 900 тысяч, - цитирует Шауба Sportbox. - Не могу ручаться на 100 процентов за полученную информацию, но факт остается фактом. Все говорят, что речь идет о тех людях, которые в прошлом году ворвались на церемонию взвешивания. Так или иначе, Макгрегор связался с опасными парнями".
Журналист Пол Уильямс, который освещает темы криминала в Великобритании, в интервью Balls.ie порекомендовал МакГрегору покинуть Ирландию.
"Макгрегор оказался в очень серьезной опасности. Он - возможно, не по своей вине - вступил в конфликт с очень, очень опасными людьми, связанными с преступной группировкой Кинахэнов. Этим людям все равно, кто такой Конор Макгрегор и насколько он силен. Они спустят его в помойную яму.
Он должен покинуть Ирландию в течение 48 часов. Если он этого все еще не сделал, полиция должна предупредить его об опасности. Ситуация очень серьезная. Представьте, что будет с репутацией Ирландии, если наша икона спорта окажется жертвой гангстеров", - приводит слова Уильямса Lenta.ru.
Сам МакГрегор на вопрос о конфликте с мафией ответил: "Пусть придут и попробуют взять меня".
McGregor: "come and get me" responding to death threats from the Kinahans. RIP Conor you were an icon— donn. (@donn__1967) 30 ноября 2017 г.
pic.twitter.com/eimEfrSEko
МакГрегор не выступает с августа, когда провел боксерский поединок в Лас-Вегасе против американца Флойда Мейвезера-младшего. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало поражение ирландца техническим нокаутом.