Мафия назначила сумму в 900 тысяч долларов за голову Конора МакГрегора - экс-боец UFC

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 8:4
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Мафия назначила сумму в 900 тысяч долларов за голову Конора МакГрегора - экс-боец UFC

Главу этой мафии называют "Крестным отцом Ирландии".

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Конор МакГрегор. Фото с сайта bloodyelbow.com
Конор МакГрегор. Фото с сайта bloodyelbow.com
Экс-боец UFC Брендон Шауб по своим источникам узнал подробности конфликта чемпиона UFC Конора МакГрегора с ирландской мафией. 

Ранее сообщалось, что МакГрегор в одном из пабов Дублина подрался с человеком, связанным с организованной преступностью. По данным таблоида Daily Mail, в драке участвовали три человека, один из которых пытался разнять, но в итоге сам и пострадал. 

По новой информации, конфликт у МакГрегора произошел с ирландским криминальным объединением - картель Кинэхэна, который контролирует наркотрафик в Западной Европе и связан с колумбийским картелем и русской мафией. Глава мафии 60-летний Кинэхэн в 1980-х отсидел шесть лет за героин и сейчас живет в Дубаи, но его по-прежнему называют "Крестным отцом Ирландии", так как дела ведут связанные с ним люди. 

По информации Шауба, картель Кинэхэна назначил цену за жизнь МакГегора. 

"Надежные люди в Дублине, которых я знаю, говорят, что у Конора огромные проблемы. Суть следующая: у Макгрегора есть друг, состоящий в мафии. Парни из другой группировки избили его, Конор нашел одного из обидчиков и затеял драку. В итоге на Конора открыли охоту и предлагают за его голову 900 тысяч, - цитирует Шауба Sportbox. - Не могу ручаться на 100 процентов за полученную информацию, но факт остается фактом. Все говорят, что речь идет о тех людях, которые в прошлом году ворвались на церемонию взвешивания. Так или иначе, Макгрегор связался с опасными парнями". 

Журналист Пол Уильямс, который освещает темы криминала в Великобритании, в интервью Balls.ie порекомендовал МакГрегору покинуть Ирландию. 

"Макгрегор оказался в очень серьезной опасности. Он - возможно, не по своей вине - вступил в конфликт с очень, очень опасными людьми, связанными с преступной группировкой Кинахэнов. Этим людям все равно, кто такой Конор Макгрегор и насколько он силен. Они спустят его в помойную яму.

Он должен покинуть Ирландию в течение 48 часов. Если он этого все еще не сделал, полиция должна предупредить его об опасности. Ситуация очень серьезная. Представьте, что будет с репутацией Ирландии, если наша икона спорта окажется жертвой гангстеров", - приводит слова Уильямса Lenta.ru

Сам МакГрегор на вопрос о конфликте с мафией ответил: "Пусть придут и попробуют взять меня".


МакГрегор не выступает с августа, когда провел боксерский поединок в Лас-Вегасе против американца Флойда Мейвезера-младшего. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало поражение ирландца техническим нокаутом.
  Комментариев: 1
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 00:56
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8879
ГаРРячий ирланд ...нарвался ! Надо сматыватся ! Или откупится ....гонорар позваляет !
Ответить 0
 