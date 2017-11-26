Eurosport показал 13 фоток казахстанской красотки, ради которой забивает форвард "Боруссии" Шюррле

Шарипова и Шюррле познакомились на одном из модных показов в Берлине.
Сегодня 09:34
Ссылки по теме:
- Немецкие СМИ узнали о романе чемпиона мира по футболу и модели из Казахстана
- Арабский отель попросил жену хоккеиста казахстанского клуба не делать откровенные фото
- Ринг-герл боя Головкин - Джейкобс рассказала о себе и своей работе
Фото со страницы Анны Шариповой в Instagram
Российское издание Eurosport.ru посвятило материал казахстанской модели Анне Шариповой, с которой встречается полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
Насколько известно, роман Шюррле и Шариповой начался в январе. Футболист оставался свободным с лета прошлого года, когда расстался с канадкой Монтаной Йорк после двух лет отношений и помолвки.
Анна родилась в Казахстане. В Берлине учится на архитектора и работает моделью.
Насколько известно, роман Шюррле и Шариповой начался в январе. Футболист оставался свободным с лета прошлого года, когда расстался с канадкой Монтаной Йорк после двух лет отношений и помолвки.
Анна родилась в Казахстане. В Берлине учится на архитектора и работает моделью.