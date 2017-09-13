"Алматы Марафон" передал двум школам-интернатам скалодром и спортивный инвентарь

Организаторы спортивного события всего помогут шести специализированным учреждениям.

Руководство Корпоративного фонда "Смелость быть первым" и фитнес-клуба World Class Almaty от имени всех участников и партнеров VI "Алматы Марафона" продолжают реализацию масштабной благотворительной цели 2017 года. Сегодня, 13 сентября, состоялась торжественная передача объектов сразу в двух детских учреждениях, сообщает пресс-служба оргкомитета.



В специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи прошло открытие скалодрома, построенного на средства со стартовых взносов участников "Алматы Марафона". В школе обучаются порядка 350 детей, почти 100 из которых - инвалиды.







"В первую очередь мы благодарим всех, кто вышел на старт 23 апреля, а также посодействовал в проведении самого большого праздника спорта и благотворительности в Казахстане. Все, что было построено, закуплено и установлено для детей с серьезными нарушениями здоровья, - наша общая заслуга", - сказала исполнительный директор Корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.



Почетным гостем мероприятия стал Диас Аблаев, известный казахстанский певец и композитор, который принял активное участие в акции "Марафон Добра", направленной на привлечение внимания общественности к благотворительной цели марафона этого года. Мастер-класс для воспитанников интерната провела вице-президент федерации по спортивному скалолазанию Алматы, старший тренер Маргарита Девятерикова. Завершением праздника стал танцевальный номер от самых маленьких учеников школы, которые на занятиях физкультурой также будут осваивать азы нового для них спортивного направления.







"Все, что делает "Алматы Марафон", направлено не только на популяризацию массового спорта в стране, но и на развитие детского спорта именно среди тех детей, которым это дается с огромными усилиями и с большим трудом. Мы рады, что теперь учащиеся интерната смогут пользоваться скалодромом, заниматься спортом, укреплять иммунитет и закалять и без того твердый характер", - отметил генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty Валихан Тен.



Третьим из шести детских учреждений, которому помог "Алматы Марафон" в этом году, стала специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сюда был завезен спортивный инвентарь для занятий лечебной физической культурой, а также игры и конструкторы, направленные на развитие мелкой моторики рук.







"Огромное спасибо за оказанную помощь и внимание к нуждам особенных деток! Теперь занятия будут проходить более продуктивно и интересно, что откроет дополнительные возможности для реабилитации и адаптации детей с нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата", - поблагодарила организаторов и участников "Алматы Марафона" заслуженный мастер спорта РК, мастер спорта международного класса СССР, доцент, учитель ЛФК и физкультуры, работающая в школе-интернате около 20 лет Наталья Кефер.



Все проекты благотворительной цели 2017 года будут представлены до конца сентября - это еще две школы-интерната и один ясли-сад для детей с серьезными нарушениями здоровья.









Фотографии предоставлены пресс-службой "Алматы Марафона".