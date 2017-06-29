Лионель Месси женился на подруге детства в родном городе

На свадьбу были приглашены около 250 гостей.
Сегодня 08:53
Фото: Getty Images
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сыграл свадьбу. Об этом сообщает "Чемпионат".
Избранницей 30-летнего Месси стала 29-летняя Антонелла Рокуццо, с которой он дружил с детства. Церемония прошла в Росарио - родном городе для молодоженов. У пары два сына - четырехлетний Тьяго и годовалый Матео.
На свадьбу были приглашены около 250 гостей, в числе которых, помимо родственников, друзья детства Месси, его одноклубники - Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Сеск Фабрегас, Хави и Самюэль Это′О.
Отметим, что Месси предложил всем гостям не делать подарков ни невесте, ни ему, а вместо этого вносить деньги в его благотворительный фонд по оказанию здравоохранительной, образовательной и спортивной помощи детям.
Фото: Getty Images
Избранницей 30-летнего Месси стала 29-летняя Антонелла Рокуццо, с которой он дружил с детства. Церемония прошла в Росарио - родном городе для молодоженов. У пары два сына - четырехлетний Тьяго и годовалый Матео.
На свадьбу были приглашены около 250 гостей, в числе которых, помимо родственников, друзья детства Месси, его одноклубники - Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Сеск Фабрегас, Хави и Самюэль Это′О.
Отметим, что Месси предложил всем гостям не делать подарков ни невесте, ни ему, а вместо этого вносить деньги в его благотворительный фонд по оказанию здравоохранительной, образовательной и спортивной помощи детям.
Фото: Getty Images