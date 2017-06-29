WADA лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алматы

Причиной стало несоответствие международным стандартам лабораторий.
Сегодня 07:22
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Фото с сайта xsport.ua
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации антидопинговые лаборатории в Алматы (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР), сообщается на официальном сайте организации.
Обе лаборатории признаны несоответствующими международным стандартам лабораторий (ISL). Также у лабораторий наблюдается несоответствие технических документов.
В июне 2016 года WADA приостановило деятельность антидопинговой лаборатории в Алматы на четыре месяца, позднее продлив этот срок до 24 апреля 2017 года. Деятельность лаборатории в ЮАР была приостановлена в мае 2016 года сроком на пять месяцев, а затем до 30 марта 2017 года.
Лаборатории могут подать в CAS апелляции на данное решение WADA в течение 21 дня.
Обе лаборатории признаны несоответствующими международным стандартам лабораторий (ISL). Также у лабораторий наблюдается несоответствие технических документов.
В июне 2016 года WADA приостановило деятельность антидопинговой лаборатории в Алматы на четыре месяца, позднее продлив этот срок до 24 апреля 2017 года. Деятельность лаборатории в ЮАР была приостановлена в мае 2016 года сроком на пять месяцев, а затем до 30 марта 2017 года.
Лаборатории могут подать в CAS апелляции на данное решение WADA в течение 21 дня.