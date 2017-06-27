Криштиану Роналду объявил о рождении у него двоих детей

Он пропустил их появление на свет из-за участия в Кубке конфедераций.
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Криштиану Роналду с сыном. Фото Business Insider
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с официальным заявлением и подтвердил факт рождения у него двоих детей перед стартом Кубка конфедераций, сообщает Sports.ru.
Накануне Роналду провел все 120 минут в матче против Чили. Основное и дополнительное время полуфинальной встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы, у которых все три удара с точки отразил вратарь Клаудио Браво - 3:0.
Роналду объявил, что не сыграет в матче за третье место и покинет расположение сборной Португалии. В случае если бы его команда вышла в финал Кубка конфедераций, он бы остался на турнире.
"Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребенка. К сожалению, мы не достигли главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.
Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которое очень меня тронуло. Я никогда этого не забуду. Очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз", - говорится в заявлении Роналду на официальной странице в фейсбуке.
Федерация футбола Португалии отметила, что Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.
"Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми", - говорится в заявлении Федерации.
В начале июня СМИ сообщили, что суррогатная мать родила Роналду близнецов - мальчика Матео и девочку Еву. Футболист пока не сообщил, кто является матерью детей.
В 2010 году у Роналду появился сын Криштиану Роналду-младший. Ребенок родился от суррогатной матери в США.
Официально Роналду встречается с Джиорджиной Родригес, с которой он познакомился в феврале в Париже. По информации СМИ, ранее она работала продавцом одного из брендов одежды, а с футболистом познакомилась на вечеринке, посвященной выпуску новой коллекции.
Накануне Роналду провел все 120 минут в матче против Чили. Основное и дополнительное время полуфинальной встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы, у которых все три удара с точки отразил вратарь Клаудио Браво - 3:0.
Роналду объявил, что не сыграет в матче за третье место и покинет расположение сборной Португалии. В случае если бы его команда вышла в финал Кубка конфедераций, он бы остался на турнире.
"Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребенка. К сожалению, мы не достигли главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.
Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которое очень меня тронуло. Я никогда этого не забуду. Очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз", - говорится в заявлении Роналду на официальной странице в фейсбуке.
Федерация футбола Португалии отметила, что Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.
"Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми", - говорится в заявлении Федерации.
В начале июня СМИ сообщили, что суррогатная мать родила Роналду близнецов - мальчика Матео и девочку Еву. Футболист пока не сообщил, кто является матерью детей.
В 2010 году у Роналду появился сын Криштиану Роналду-младший. Ребенок родился от суррогатной матери в США.
Официально Роналду встречается с Джиорджиной Родригес, с которой он познакомился в феврале в Париже. По информации СМИ, ранее она работала продавцом одного из брендов одежды, а с футболистом познакомилась на вечеринке, посвященной выпуску новой коллекции.