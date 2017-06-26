Чилийский вратарь отразил три из трех пенальти в послематчевой серии полуфинала Кубка конфедераций

Его команда победила Португалию и вышла в финал.
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Клаудио Браво. Фото с официального сайта ФИФА
Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017 в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником чилийцев в полуфинале была Португалия. Основное и дополнительное время встречи в Казани завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были южноамериканцы.
Героем матча стал голкипер сборной Чили Клаудио Браво, который парировал удары с точки Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани. У победителей свои попытки реализовали Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес.
Второй финалист Кубка конфедераций определится в матче Германии и Мексики, который пройдет в ночь с 29 на 30 июня в Сочи и начнется в 00:00 по времени Астаны. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 2 июля.
Соперником чилийцев в полуфинале была Португалия. Основное и дополнительное время встречи в Казани завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были южноамериканцы.
Героем матча стал голкипер сборной Чили Клаудио Браво, который парировал удары с точки Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани. У победителей свои попытки реализовали Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес.
Второй финалист Кубка конфедераций определится в матче Германии и Мексики, который пройдет в ночь с 29 на 30 июня в Сочи и начнется в 00:00 по времени Астаны. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 2 июля.