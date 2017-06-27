С прицелом на НБА. В Астане запустили детский баскетбольный лагерь по примеру ведущих лиг мира

К "сбору" были привлечены дети различных возрастов.

ПБК "Астана" на базе спортивного зала "Назарбаев Университета" открыл летний баскетбольный лагерь для школьников. Это вкупе с ближайшим расширением количества площадок для занятий входит в долгосрочный проект команды, основной концепцией которого является воспитание высококлассных игроков. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.



Практика привлечения юных спортсменов к своеобразным сборам во время каникул работает во многих странах мира. Особенно преуспели в этом знаменитые Академии команд в США и Европе. Детям разных возрастов организуют выезд на несколько недель, создавая тематический лагерь вне дома. Основное направление, конечно же, спортивное, которое в миксе с развлекательной программой способствует развитию ребенка с разных сторон.



"Действительно, такие лагери очень популярны в мире. Ты на неделю-две уезжаешь из дома и проходишь, так называемые "кэмпы". Изначально, мы и в этом году хотели сделать лагерь с выездом и трехразовыми тренировками в день. Но, так как нашей Академии баскетбола нет и года, то мы решили собраться в Астане, "обкатать" программу, приобрести опыт. Определить действенные подходы к детям и поработать над наполнением вне тренировочной программы", - прокомментировал идею собрать спортивный лагерь исполнительный директор ПБК "Астана" Жомарт Асенканов.







На мировом примере ребенок, согласно выбранной программе, отдается в лагерь при Академии на определенное количество времени, где проживает в жилых кампусах. И за это время юный спортсмен полностью сосредоточен на обучении, совмещая спорт с различным досугом. Вариативность длительности лагеря разная - от двух недель до года. 12-месячный курс предусматривает также обучение по школьной программе.



Так поступают в баскетбольном лагере НБА во Франции, в спортивном олимпийском институте США по баскетболу, в баскетбольной Академии IMG (Флорида), а также во многих других. И стоит отметить, что создавались такие специфические сборы для качественного воспитания своих спортсменов, которые в итоге пополняли основную команду. Такой концепт определил и казахстанский баскетбольный клуб во время открытия Академии.



Подобные программы будут доступны в Академии ПБК "Астана". В силу малого срока существования новой структуры полноценный "кэмп" заработает в ближайшем будущем - в следующем году. Сейчас же воспитанники, а также все желающие, смогли продолжить свое совершенствование в баскетболе в несколько измененной версии "кэмпа".







Объявление о наборе в специализированный лагерь на официальном клубном сайте было опубликовано в мае, и за несколько дней все квоты были заполнены. Родителей привлекла возможность практически бесплатного спортивного "кэмпа" для детей (оплачиваются только питание - прим. автора). Кроме того, была предложена полная занятость ребенка во время школьных каникул. А двухразовые тренировки позволят не растерять приобретенные навыки и физическую форму в течение отдыха.



К оригинальным занятиям приступили 75 школьников. Воспитанников поделили на три группы по возрастным категориям: младшая (с семи до девяти лет), средняя (с 10 до 12 лет) и старшая (с 13 до 15 лет). "Рабочий день" начинается в 9:45, когда первый поток начинает разминку на площадке. В день занимаются по две группы. Руководит всем обучающим процессом главный тренер Академии сербский специалист Деян Пережанин. Он с помощниками проводит занятия во всех трех групп, подбирая для каждого возраста свои упражнения и задания.







"Очень важно создать такие условия, чтобы наши дети правильно развивались психофизически. Развивались в социальном плане. Важно выстроить следующую схему: семья - школа - Академия баскетбола. Если все хорошо в семье и в школе, то это благотворно сказывается на занятиях. Не может быть такого, что у тебя не все в порядке дома и в школе, и ты погружаешься в тренировочный процесс. Это все взаимосвязано", - рассказал тренер.



Конечно, у Пережанина, оставшегося специально для этого в Казахстане, есть и свои требования к воспитанникам. Тренировочная программа составлена индивидуально для каждой возрастной категории. Но в любом случае, занятия требуют большей концентрации и самоотдачи у детей. К тому же, помимо спортивного воспитания лагерь предусматривает развитие личности.







Труднее всего работать с младшей группой. Тренер понимает, что "младшим" нужны не только полезные, но и интересные занятия. В одном из таких занятий он предлагает детям поделится по парам и работать в команде: каждый должен держать мяч одной рукой (с двух сторон), и не теряя контроль над инвентарем, играть в "салки". Такое "разгрузочное" занятие пришлось по душе детям. Они встряхнулись и повеселились.



Есть интересные упражнения и для других групп, но они, если можно так сказать, более приближены к настоящему матчу. Например, нужно пройти "стенку" из одногруппников, не теряя равновесия, а у тех задание, лишить тебя возможности продолжить движение. Присутствуют и упражнения на развитие тактического мышления и быстроты принятия решения.







Баскетбольный лагерь живет не только тренировками. Предлагают детям видеообзоры наиболее зрелищных баскетбольных баталий или историю про одну из мегазвезд из НБА. Вместе с ребятами тренер обсуждает эпизоды игры, тактические решения отдельных игроков во время матча.



Расписание же дня одной группы (возьмем младшую) выглядит примерно так:



9:45 - разминка;

10:00 - тренировка;

11:00 - видеопросмотр и перерыв;

12:00 - обед;

13:00 - вторая тренировка;



По окончанию одного из "рабочих дней" воспитанников ждет сюрприз - экскурсия по одному из ведущих вузов страны, "Назарбаев Университету". Полчаса прогулки с гидами, а сколько положительных эмоций... Одним из самых популярных мест к посещению - лаборатория робототехники. Управляемые машины, "волшебные руки" и другие "фишки" современных разработок. И это далеко не единственный пример досуга юных баскетболистов вне тренировок.







Количество детей в лагере в будущем планируется увеличить. Этому поспособствует открытие новых площадок для занятий в Астане. К началу сентября планируется использовать уже четыре зала. Расширение позволит привлечь еще больше юных любителей баскетбола, среди которых будет производиться дальнейшая селекция. В долгосрочном проекте Академии по воспитанию казахстанских игроков высокого класса предусматривается создание собственной фарм-команды, отдельные игроки будут привлекаться к дублю, и в конечном итоге, самые лучшие войдут в основную команду.



Есть для юных любителей баскетбола и другие "бонусы", но их, как положено, нужно заслужить упорным трудом и высокими результатами. Кроме того, ПБК "Астана" планирует провести один из тренировочных лагерей в США.







"В лагере школьники у нас тренируются два раза в день. Интенсивность у них повыше, чем у воспитанников нашей Академии. Те тренируются, в зависимости от возрастной группы, от трех до пяти раз в неделю. Решили провести такой эксперимент. Естественно, когда будем собирать следующий лагерь, то будем его организовывать на опыте текущего "кэмпа". Лагерь будет проводится ежегодно. Каждое лето.



В перспективе, воспитанники отделений будут соревноваться между собой. Внутренний турнир организуем. И за счет этого турнира, где будет своя статистика, будем выявлять лучших. Потом, допустим, можем для них организовать выезд в летние лагери в США.



Один из международных лагерей организует бывший игрок "Астаны" и сборной Казахстана Джерри Джонсон. Мы бы хотели свозить туда детей. Показать им, как организован процесс в Америке",- прокомментировал Асенканов.







Напомним, с начала года в столице функционирует Академия баскетбола, открытая при поддержке Президентского клуба "Астана" на базе спортивного зала "Назарбаев Университета". Новый сезон проекта будет начат с наступлением учебного - с сентября 2017 года.











Фото Vesti.kz. Жигер Абенов©