Чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай открыла собственную линию одежды

Она стала второй казахстанской спортсменкой, которая сделала это.
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Купить вещи бренда NK Team пока могут лишь жители Алматы, для которых открыта доставка по городу.
"Многие что-то создают, творят от себя. Мне тоже захотелось внести свой почерк в то дело, которым я живу, дышу и люблю. Пришла мысль о том, как бы я хотела выпустить линию спортивной одежды со своим логотипом и идеями цитат растущему поколению - молодым спортсменам, которые послужат им мотивацией к грядущей цели", - объявила о запуске линии Кызыйбай на официальной странице в Instagram.
ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ! Рада сообщить вам дорогие друзья и мои подписчики Многие что-то создают, творят от себя. Мне тоже захотелось внести свой почерк в то дело, которым я живу, дышу и люблю ! Пришла мысль о том , как бы я хотела выпустить линию спортивной одежды со своим "Логотипом" и идеями цытат растущему поколению- молодым спортсменам. Которые послужат им мотивацией к грядущей цели. @nk.shop17 @nk.shop17 БАРЛЫҒЫНА ҮЛКЕН САЛЕМ! Қуана сіздерге xабаралаймын құрметті достар және менін подписчиктарым Көздеген мақсатына жеткен адам өз туындысын шығаруда. Сонымен өмірімде айналысатын, сүйетін ісіме үлесімді қосқым келді. Ойыма келгені: өз "Логотипіммен" және цитаталар идеясымен өсіп келе жатқан ұрпаққа - болашақ спортшыларға спорттық киім шығару болды. Бұл олардың алдына қойған мақсатына жетуге серпінді күш болып табылады. @nk.shop17 @nk.shop17
23-летняя Кызайбай выигрывала золотые медали на чемпионатах мира 2012 и 2014 года, а в 2013 становилась серебряным призером.
Отметим, что в ноябре 2016 года собственную линию одежды запустила волейболистка Сабина Алтынбекова.