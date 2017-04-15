Защитницу "Астаны" включили в рейтинг самых красивых футболисток мира

В него попали 10 спортсменок.
15 апреля 18:29
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Лиана Бочковская. Фото vk.com
Украинский портал Sport Arena составил рейтинг 10 самых красивых футболисток мира, куда вошла и защитница "Астана" Лиана Бочковская.
24-летняя украинка в прошлом году провела четыре матча в чемпионате Казахстана, а еще три - в Кубке.
"Было бы странно, если бы в рейтинге самых красивых футболисток мира не оказалось представительницы Украины, правда? Играющая сейчас в чемпионате Казахстана красавица - одна из самых "горячих" футболисток планеты, заявляем без лишней скромности", - пишет Sport Arena.
Жонель Филиньо
Нападающая сборной Канады и бронзовая призерка Олимпиады-2012 в Лондоне
Лорен Сессельман
Защитница сборной Канады не только играет в футболу, но еще и активно развивает свою собственную школу фитнеса.
Анук Хоогендайк
Полузащитница "Аякса", которая может сыграть и в обороне, провела за сборную Голландии больше сотни матчей
Лоре Булле
Защитница выступает за ПСЖ с 2003 года и является одной из самых узнаваемых футболисток Франции
Селина Вагнер
Двукратная победительница женской Лиги чемпионов не только хорошо играет в футбол, но и отлично выглядит на обложках глянцев. В 2011 году Селина вместе с партнершами по сборной Германии стали героинями немецкой версии Playboy, и Вагнер была главной звездой номера!
Сидни Леру
Американка - представительница спортивной семье: ее отец - бейсболист, а мать играла в софтбол. Леру передались и спортивные гены папаши, и эффектная внешность мамы.
К слову, парень Сид - тоже бывший футболист, англичанин Доминик Двайер, правда его популярность в сотни раз уступает популярности его возлюбленной.
Косоваре Асллани
Женская версия Златана Ибрагимовича. Тоже играет за сборную Швеции и клуб из Манчестера (правда, не "Юнайтед", а "Сити"), куда перебралась из ПСЖ. Тоже имеет балканские корни, тоже немало забивает. И главное – тоже нравится противоположному полу.
Хоуп Соло
Девушка с непростой судьбой, непростым характером и запоминающейся яркой внешностью. Вратарь сборной США - одна из самых узнаваемых персон в истории женского футбола вообще.
Алекс Морган
Нападающая сборная США, которую многие издания называют самой красивой футболисткой мира.
В материале использованы фото Reuters©, SI.com, ESPN и Goal.com