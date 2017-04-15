Защитницу "Астаны" включили в рейтинг самых красивых футболисток мира

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Попко Вилелья Мартинес 1:2
Керимбаева Саркисова 2:0
Салаба, Сикора Хабибулин, Попко 2:1
Кремень, Сизикова Клюева, Шарифова 2:1
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Минокоси Дияс 0:2
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Защитницу "Астаны" включили в рейтинг самых красивых футболисток мира

В него попали 10 спортсменок.

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6 Комментариев
Лиана Бочковская. Фото vk.com
Лиана Бочковская. Фото vk.com

Украинский портал Sport Arena составил рейтинг 10 самых красивых футболисток мира, куда вошла и защитница "Астана" Лиана Бочковская.

24-летняя украинка в прошлом году провела четыре матча в чемпионате Казахстана, а еще три - в Кубке. 

"Было бы странно, если бы в рейтинге самых красивых футболисток мира не оказалось представительницы Украины, правда? Играющая сейчас в чемпионате Казахстана красавица - одна из самых "горячих" футболисток планеты, заявляем без лишней скромности", - пишет Sport Arena









Жонель Филиньо

Нападающая сборной Канады и бронзовая призерка Олимпиады-2012 в Лондоне

#TBT

Публикация от Jonelle Filigno Hopkins (@jfiligno16)




Лорен Сессельман

Защитница сборной Канады не только играет в футболу, но еще и активно развивает свою собственную школу фитнеса.





Анук Хоогендайк

Полузащитница "Аякса", которая может сыграть и в обороне, провела за сборную Голландии больше сотни матчей




Лоре Булле

Защитница выступает за ПСЖ с 2003 года и является одной из самых узнаваемых футболисток Франции



‪Je t'aime @psg ahahah Soirée de fouuuuuu ‬

Публикация от Boulleau (@laureboulleauofficiel)


Селина Вагнер

Двукратная победительница женской Лиги чемпионов не только хорошо играет в футбол, но и отлично выглядит на обложках глянцев. В 2011 году Селина вместе с партнершами по сборной Германии стали героинями немецкой версии Playboy, и Вагнер была главной звездой номера!



Сидни Леру

Американка - представительница спортивной семье: ее отец - бейсболист, а мать играла в софтбол. Леру передались и спортивные гены папаши, и эффектная внешность мамы.

К слову, парень Сид - тоже бывший футболист, англичанин Доминик Двайер, правда его популярность в сотни раз уступает популярности его возлюбленной.





Косоваре Асллани

Женская версия Златана Ибрагимовича. Тоже играет за сборную Швеции и клуб из Манчестера (правда, не "Юнайтед", а "Сити"), куда перебралась из ПСЖ. Тоже имеет балканские корни, тоже немало забивает. И главное – тоже нравится противоположному полу.





Хоуп Соло

Девушка с непростой судьбой, непростым характером и запоминающейся яркой внешностью. Вратарь сборной США - одна из самых узнаваемых персон в истории женского футбола вообще.



Thanks to our fans in Tampa, Nashville & South Florida that came out and supported @ussoccer_wnt! We felt the !

Публикация от Hope Solo (@hopesolo)


Алекс Морган

Нападающая сборная США, которую многие издания называют самой красивой футболисткой мира. 

"Boss Lady"  Gorgeous jewelry by @mmjewelry

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)






В материале использованы фото Reuters©, SI.com, ESPN и Goal.com

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Нуржигит Илесбеков 15 апреля 19:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Морган несомненно number one!
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Замир Джумагалиев 15 апреля 20:22
Статус: Профи
Рейтинг: 352
Сидни Леру красотка!
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Lobo Bobo 15 апреля 22:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1205
даже эти девушки обыграли бы наших пешеходов!
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Argimbaev Serik Вчера 00:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2070
Я просто худею, ну вот нафига нам в женском футболе телки-легионеры??? На бюджетные деньги? Мы что, в финальной части евро или мундиаля участвуем??? Или лигу чемпионов женскую выигрываем.
Вы на эти деньги лучше своих девчат тренируйте, или в футзал направьте.
Легионеры в женском футболе РК - это вообще за гранью добра и зла, открытое и бесстыдное распиливание бюджета! Давайте еще за бюджетные деньги кёрлингисток американских пригласим, или клуб по дартсу Астана откроем и английских дротистов позовем за нехилые баблосы, чтоб они дротили тут за счет народа.
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Argimbaev Serik Вчера 00:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2070
Я понимаю там футзальный Кайрат и сборная за деньги частного бизнесмена приглашает бразильцев, и благодаря им становятся лучшим футзальным клубом мира и европы, а сборная выигрывает бронзу на Евро, это умная трата денег.
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Данияр Мертаев Вчера 02:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1250
Жонель красотка.остальные так себе
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