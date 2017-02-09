Жена Андрея Аршавина объявила о рождении дочери

У футболиста есть трое детей от предыдущего брака.
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Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Об этом объявила супруга игрока Алиса, сообщает "Стархит".
Издание ссылается на Instagram Алисы Аршавиной (девичья фамилия - Казьмина), которая написала в одном из постов "Родила девочку сегодня". Других подробностей пока нет.
1 февраля российские СМИ сообщили о рождении в семье Аршавиных сына, но позже "Кайрат" опроверг информацию об этом.
Для Аршавина и Казьминой это первый общий ребенок. От предыдущего брака у футболиста трое детей, а у его нынешней супруги - двое от первого брака. Свадьба Аршавина и Казьминой состоялась в сентябре.
Издание ссылается на Instagram Алисы Аршавиной (девичья фамилия - Казьмина), которая написала в одном из постов "Родила девочку сегодня". Других подробностей пока нет.
1 февраля российские СМИ сообщили о рождении в семье Аршавиных сына, но позже "Кайрат" опроверг информацию об этом.
Для Аршавина и Казьминой это первый общий ребенок. От предыдущего брака у футболиста трое детей, а у его нынешней супруги - двое от первого брака. Свадьба Аршавина и Казьминой состоялась в сентябре.