"Кайрат" опроверг информацию о рождении четвертого ребенка у Андрея Аршавина

У футболиста растут трое детей от предыдущего гражданского брака.
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В алматинском "Кайрате" опровергли появившуюся сегодня информацию о рождении у полузащитника Андрея Аршавина четвертого ребенка, сообщают Vesti.kz.
"В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что у игрока ФК "Кайрат" Андрея Аршавина родился сын. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, Аршавин 1 сентября 2016 года сочетался браком с российской журналисткой Алисой Казьминой, с которой встречался несколько лет. Спустя несколько дней женщина призналась, что беременна.
Для жены футболиста это третий ребенок (дочка и сын появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым), а для игрока "Кайрата" - уже четвертый. В союзе с Юлией Барановской у Аршавина родилось трое детей - дочь Яна и сыновья Арсений и Артем.