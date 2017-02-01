Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Футболист "Кайрата" сыграл свадьбу в сентябре прошлого года.
1 февраля 09:14
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Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Фото Instagram.com
Российский футболист Андрей Аршавин, выступающий за алматинский "Кайрат", в четвертый раз стал отцом. Супруга игрока Алиса родила ему сына, сообщает Starhit.
C петербургской журналисткой Алисой Казьминой знаменитый футболист встречался несколько лет, а 1 сентября 2016 года пара поженилась. Спустя несколько дней Алиса призналась на своей странице в социальной сети, что беременна.
Для жены футболиста это третий ребенок (дочка и сын появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым), а для игрока "Кайрат" - уже четвертый. В союзе с Юлией Барановской у Аршавина родилось трое детей - дочь Яна и сыновья Арсений и Артем.
C петербургской журналисткой Алисой Казьминой знаменитый футболист встречался несколько лет, а 1 сентября 2016 года пара поженилась. Спустя несколько дней Алиса призналась на своей странице в социальной сети, что беременна.
Для жены футболиста это третий ребенок (дочка и сын появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым), а для игрока "Кайрат" - уже четвертый. В союзе с Юлией Барановской у Аршавина родилось трое детей - дочь Яна и сыновья Арсений и Артем.