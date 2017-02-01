Названа самая красивая хоккеистка России

21-летняя девушка играет на позиции форварда.
Вчера 09:40
Анастасия Легкодух. Фото: Instagram.com
Нападающая дмитровского "Торнадо" Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса "Самая красивая хоккеистка России", проводившегося Женской хоккейной лигой.
В финале голосования, проходившего в группе "Ядерный хоккей" во "ВКонтакте", Легкодух обошла вратаря петербургского "Динамо" Татьяну Щукину.
В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.
"У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!" - рассказала Легкодух.
21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.
Фото: Анастасия Легкодух. © instagram
В финале голосования, проходившего в группе "Ядерный хоккей" во "ВКонтакте", Легкодух обошла вратаря петербургского "Динамо" Татьяну Щукину.
В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.
"У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!" - рассказала Легкодух.
21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.
Фото: Анастасия Легкодух. © instagram