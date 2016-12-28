С Новым годом! Как спортсмены поздравляют казахстанцев с праздником

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

С Новым годом! Как спортсмены поздравляют казахстанцев с праздником

Что желают своим поклонникам Аршавин, Исламхан, Винокуров и многие другие.

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Фото с сайта gandex.ru
Фото с сайта gandex.ru
Считанные часы остались до Нового года. И практически каждый надеется на то, что наступающие 12 месяцев будут лучше, чем уходящие. А что желают спортсмены казахстанцам обрести в 2017-ом? Спортивный портал Vesti.kz собрал праздничную подборку поздравлений.

Олимпийский чемпион Александр Винокуров вместе с велосипедистами Astana ProTeam одним из первых поздравил всех поклонников и жителей Казахстана с праздником.


Хоккейный клуб "Барыс" для поздравлений воспользовался кратковременным окном во время тренировочных занятий.



Не остались в стороне и футболисты из различных казахстанских клубов. Например, полюбившийся зрителям полузащитник из России Андрей Аршавин.



А также лучший игрок КПЛ и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.



И футбольный клуб "Актобе", у которого, надеемся, в 2017 будет все хорошо.

Дорогие Друзья! Футбольный клуб «Актобе» искренне и от всей души поздравляет всех актюбинцев и гостей нашего города с Новым 2017 Годом! Уходящий год выдался достаточно сложным. Желаем Вам в Новом 2017 году успехов, процветания и достижения самых высоких целей! Вам и Вашим близким безмерного счастья, крепкого здоровья и благополучия! Пусть Ваши семьи станут еще крепче. А мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы многочисленная армия Болельщиков ФК «Актобе» радовалась каждой игре своей любимой команды! Вместе мы сила! Еще раз с Новым Годом дорогие Болельщики! #aktobe #fcaktobe #AKTOBEOTBASY

Фото опубликовано Фк Актобе|Fc Aktobe|Ақтөбе Фк (@fcaktobe)


Члены Президентского клуба "Астана", представляющие сразу несколько видов спорта, шлют свои поздравления из разных стран мира.



Свою порцию добрых пожеланий объявили и футболисты клуба "Атырау".



Оригинально поздравил казахстанцев футбольный клуб "Алтай", который в новом сезоне сыграет в КПЛ. 



Тяжелоатлетка Светлана Подобедова также окунулась в праздничную атмосферу и поздравляет всех казахстанцев.


Еще один тяжелоатлет Нижат Рахимов присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям.


Чингиз Есенаманов и Александр Довгань поздравили от лица футзальной сборной Казахстана. 

Александр Довгань @dovganalexandr10futsal поздравляет болельщиков сборной Казахстана с Новым годом.

Видео опубликовано Futsal Kazakhstan (@futsalkazakhstan_official)




Чингиз Есенаманов @esenamanov_10 поздравляет болельщиков сборной Казахстана.

Видео опубликовано Futsal Kazakhstan (@futsalkazakhstan_official)


Велогонщик Astana ProTeam Алексей Луценко шлет всем привет и поздравляет прямиком из Монако.


Ставший практически родным вратарь футзальной сборной и клуба "Кайрат" бразилец Игита выразил свои пожелания на русском языке.

Игита @leohiguita2 поздравляет болельщиков сборной Казахстана с Новым годом.

Видео опубликовано Futsal Kazakhstan (@futsalkazakhstan_official)


Следом пожелал счастливого Нового года и сам АФК "Кайрат"...


...вместе с одним из лучших футзалистов Казахстана Сериком Жаманкуловым.

Серик Жаманкулов @zhamankulov_serik_futsal поздравляет болельщиков сборной Казахстана с Новым годом

Видео опубликовано Futsal Kazakhstan (@futsalkazakhstan_official)


Поздравляют казахстанцев и гонщики, которые сегодня стартовали на ралии Africa Eco Race 2017. Теперь им предстоит плыть до Марокко до 2-го января, где будет дан старт первому этапу.



"Команда Offroad Kazakhstan" поздравляет всех жителей страны с Новым годом! Желаем Казахстану и всем его жителям больших побед в 2017-ом году. Здоровья всем и успехов!" - говорится в сообщении команды. 



Ранее читателей Vesti.kz поздравили ведущие спортсмены Казахстана в лице Василия Левита, Дмитрия Баландина, Данияра Елеусинова и других.

Присоединяемся к поздравлениям и мы. Желаем вам достичь новых вершин в 2017 году!
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