С Новым годом! Как спортсмены поздравляют казахстанцев с праздником

Что желают своим поклонникам Аршавин, Исламхан, Винокуров и многие другие.
Сегодня 21:39
0 Комментариев
Ссылки по теме:
Фото с сайта gandex.ru
Считанные часы остались до Нового года. И практически каждый надеется на то, что наступающие 12 месяцев будут лучше, чем уходящие. А что желают спортсмены казахстанцам обрести в 2017-ом? Спортивный портал Vesti.kz собрал праздничную подборку поздравлений.
Олимпийский чемпион Александр Винокуров вместе с велосипедистами Astana ProTeam одним из первых поздравил всех поклонников и жителей Казахстана с праздником.
Хоккейный клуб "Барыс" для поздравлений воспользовался кратковременным окном во время тренировочных занятий.
Не остались в стороне и футболисты из различных казахстанских клубов. Например, полюбившийся зрителям полузащитник из России Андрей Аршавин.
А также лучший игрок КПЛ и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.
И футбольный клуб "Актобе", у которого, надеемся, в 2017 будет все хорошо.
Члены Президентского клуба "Астана", представляющие сразу несколько видов спорта, шлют свои поздравления из разных стран мира.
Свою порцию добрых пожеланий объявили и футболисты клуба "Атырау".
Оригинально поздравил казахстанцев футбольный клуб "Алтай", который в новом сезоне сыграет в КПЛ.
Тяжелоатлетка Светлана Подобедова также окунулась в праздничную атмосферу и поздравляет всех казахстанцев.
Еще один тяжелоатлет Нижат Рахимов присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям.
Чингиз Есенаманов и Александр Довгань поздравили от лица футзальной сборной Казахстана.
Велогонщик Astana ProTeam Алексей Луценко шлет всем привет и поздравляет прямиком из Монако.
Ставший практически родным вратарь футзальной сборной и клуба "Кайрат" бразилец Игита выразил свои пожелания на русском языке.
Следом пожелал счастливого Нового года и сам АФК "Кайрат"...
...вместе с одним из лучших футзалистов Казахстана Сериком Жаманкуловым.
Поздравляют казахстанцев и гонщики, которые сегодня стартовали на ралии Africa Eco Race 2017. Теперь им предстоит плыть до Марокко до 2-го января, где будет дан старт первому этапу.
"Команда Offroad Kazakhstan" поздравляет всех жителей страны с Новым годом! Желаем Казахстану и всем его жителям больших побед в 2017-ом году. Здоровья всем и успехов!" - говорится в сообщении команды.
Ранее читателей Vesti.kz поздравили ведущие спортсмены Казахстана в лице Василия Левита, Дмитрия Баландина, Данияра Елеусинова и других.
Присоединяемся к поздравлениям и мы. Желаем вам достичь новых вершин в 2017 году!
Олимпийский чемпион Александр Винокуров вместе с велосипедистами Astana ProTeam одним из первых поздравил всех поклонников и жителей Казахстана с праздником.
Хоккейный клуб "Барыс" для поздравлений воспользовался кратковременным окном во время тренировочных занятий.
Не остались в стороне и футболисты из различных казахстанских клубов. Например, полюбившийся зрителям полузащитник из России Андрей Аршавин.
А также лучший игрок КПЛ и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.
И футбольный клуб "Актобе", у которого, надеемся, в 2017 будет все хорошо.
Дорогие Друзья! Футбольный клуб «Актобе» искренне и от всей души поздравляет всех актюбинцев и гостей нашего города с Новым 2017 Годом! Уходящий год выдался достаточно сложным. Желаем Вам в Новом 2017 году успехов, процветания и достижения самых высоких целей! Вам и Вашим близким безмерного счастья, крепкого здоровья и благополучия! Пусть Ваши семьи станут еще крепче. А мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы многочисленная армия Болельщиков ФК «Актобе» радовалась каждой игре своей любимой команды! Вместе мы сила! Еще раз с Новым Годом дорогие Болельщики! #aktobe #fcaktobe #AKTOBEOTBASY
Члены Президентского клуба "Астана", представляющие сразу несколько видов спорта, шлют свои поздравления из разных стран мира.
Свою порцию добрых пожеланий объявили и футболисты клуба "Атырау".
Оригинально поздравил казахстанцев футбольный клуб "Алтай", который в новом сезоне сыграет в КПЛ.
Тяжелоатлетка Светлана Подобедова также окунулась в праздничную атмосферу и поздравляет всех казахстанцев.
Еще один тяжелоатлет Нижат Рахимов присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям.
Чингиз Есенаманов и Александр Довгань поздравили от лица футзальной сборной Казахстана.
Велогонщик Astana ProTeam Алексей Луценко шлет всем привет и поздравляет прямиком из Монако.
Ставший практически родным вратарь футзальной сборной и клуба "Кайрат" бразилец Игита выразил свои пожелания на русском языке.
Следом пожелал счастливого Нового года и сам АФК "Кайрат"...
...вместе с одним из лучших футзалистов Казахстана Сериком Жаманкуловым.
Поздравляют казахстанцев и гонщики, которые сегодня стартовали на ралии Africa Eco Race 2017. Теперь им предстоит плыть до Марокко до 2-го января, где будет дан старт первому этапу.
"Команда Offroad Kazakhstan" поздравляет всех жителей страны с Новым годом! Желаем Казахстану и всем его жителям больших побед в 2017-ом году. Здоровья всем и успехов!" - говорится в сообщении команды.
Ранее читателей Vesti.kz поздравили ведущие спортсмены Казахстана в лице Василия Левита, Дмитрия Баландина, Данияра Елеусинова и других.
Присоединяемся к поздравлениям и мы. Желаем вам достичь новых вершин в 2017 году!