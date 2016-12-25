Казахстанские модели и спортсменки приняли участие в съемке горячего календаря на 2017 год

Его представила букмекерская компания Tennisi.kz.
Сегодня 17:44
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Фото Антона Владимировича©
Букмекерская компания Tennisi.kz представила горячий календарь на 2017 год, передает корреспондент Vesti.kz.
В съемках приняли участие казахстанские спортсменки и модели. Среди них - чемпионка страны по рафтингу Александра Тисленок и легкоатлетка Жанна Бекбауова, которые в разное время становились "Девушками недели" на Vesti.kz. Фотографом выступил алматинец Антон Владимирович.
Фото Tennisi.kz©
В съемках приняли участие казахстанские спортсменки и модели. Среди них - чемпионка страны по рафтингу Александра Тисленок и легкоатлетка Жанна Бекбауова, которые в разное время становились "Девушками недели" на Vesti.kz. Фотографом выступил алматинец Антон Владимирович.
Фото Tennisi.kz©