Казахстанский фанат вышел почти голым на мороз после переписки и спора с игроком "Шальке"

На улице в этот момент было -40 градусов.
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Евгений Коноплянка. Фото с сайта wa.de
Фанат Жанибек Бердалиев из Петропавловска сдержал пари, которое заключил с полузащитником немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгением Коноплянкой.
Как сообщает "Обозреватель", болельщик пообещал выйти на мороз в одних трусах, если знаменитый футболист ответит на его сообщение в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".
"Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово сдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым", - написал Коноплянка в официальном твиттере и опубликовал видео с болельщиком.
В этом сезоне бундеслиги Коноплянка забил один гол и отдал одну голевую передачу в 11 матчах за "Шальке". В Лиге Европы на его счету два мяча в шести играх. В немецком клубе Коноплянка играет на правах аренды, а права на его трансфер принадлежат испанской "Севилье".
Отметим, что в этом году казахстанцам запомнилось другое пари. Ведущий передачи "Наш футбол.kz" на телеканале "ОН-ТВ" Петр Воликов пообещал подстричься налысо, если российский хавбек Андрей Аршавин забьет восемь голов за "Кайрат". После того как это случилось, сам футболист лично побрил проигравшего пари Воликова.
Как сообщает "Обозреватель", болельщик пообещал выйти на мороз в одних трусах, если знаменитый футболист ответит на его сообщение в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".
"Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово сдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым", - написал Коноплянка в официальном твиттере и опубликовал видео с болельщиком.
Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово cдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым pic.twitter.com/oFQ08I4bbe— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 24 декабря 2016 г.
В этом сезоне бундеслиги Коноплянка забил один гол и отдал одну голевую передачу в 11 матчах за "Шальке". В Лиге Европы на его счету два мяча в шести играх. В немецком клубе Коноплянка играет на правах аренды, а права на его трансфер принадлежат испанской "Севилье".
Отметим, что в этом году казахстанцам запомнилось другое пари. Ведущий передачи "Наш футбол.kz" на телеканале "ОН-ТВ" Петр Воликов пообещал подстричься налысо, если российский хавбек Андрей Аршавин забьет восемь голов за "Кайрат". После того как это случилось, сам футболист лично побрил проигравшего пари Воликова.