Казахстанский фанат вышел почти голым на мороз после переписки и спора с игроком "Шальке"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Казахстанский фанат вышел почти голым на мороз после переписки и спора с игроком "Шальке"

На улице в этот момент было -40 градусов.

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5 Комментариев
Евгений Коноплянка. Фото с сайта wa.de
Евгений Коноплянка. Фото с сайта wa.de
Фанат Жанибек Бердалиев из Петропавловска сдержал пари, которое заключил с полузащитником немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгением Коноплянкой

Как сообщает "Обозреватель", болельщик пообещал выйти на мороз в одних трусах, если знаменитый футболист ответит на его сообщение в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". 

"Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово сдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым", - написал Коноплянка в официальном твиттере и опубликовал видео с болельщиком. 


В этом сезоне бундеслиги Коноплянка забил один гол и отдал одну голевую передачу в 11 матчах за "Шальке". В Лиге Европы на его счету два мяча в шести играх. В немецком клубе Коноплянка играет на правах аренды, а права на его трансфер принадлежат испанской "Севилье". 

Отметим, что в этом году казахстанцам запомнилось другое пари. Ведущий передачи "Наш футбол.kz" на телеканале "ОН-ТВ" Петр Воликов пообещал подстричься налысо, если российский хавбек Андрей Аршавин забьет восемь голов за "Кайрат". После того как это случилось, сам футболист лично побрил  проигравшего пари Воликова. 
Просмотров: 2088  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
GGG Сегодня 22:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
ай казактар-ай
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жулдыз Сегодня 22:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
Хорошо хоть в трусах
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Fankz Сегодня 22:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3385
Суровые однако петропавловские фанаты)) Молодец, держит слово. Но на севере -40 переносится легче, чем у нас в Алматы -20, потому как влажность. Но все равно, одет как на пляже, суровые однако петропавловские зимние пляжи))
И чисто в тему "Челябинские геймеры настолько суровы, что играют в реале и боевыми")))
Но респект) С такими болелами только вперед!
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Fankz Сегодня 22:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3385
P.S. надеюсь, налили ему "наркомовские 100 грамм"? Заслужил ))
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Fankz Сегодня 22:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3385
Еще раз о суровых мужчинах))
Челябинские мужики настолько суровы, что Чак Норрис признал себя челябинским мужиком.
Челябинские школьники настолько суровые, что сами решают, когда вызвать родителей в школу.
Челябинские футболисты настолько суровые, что играют в футбол шаром для боулинга.
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