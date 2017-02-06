У нас что, футболисты играют лучше, чем участники зимних Олимпийских игр? - Людмила Прокашева

Бронзового призера ОИ возмутило закрытие ледовой арены в Павлодаре.
Бронзовый призер зимней Олимпиады в Нагано по конькобежному спорту Людмила Прокашева возмутилась закрытием ледовой арены в Павлодаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известная спортсменка и тренер опубликовала пост на своей странице в Facebook, где написала, что теперь конькобежцам в ее родном городе будет негде тренироваться зимой.
"Ну вот и пришел тот день, когда снесут наш павлодарский ледовый открытый стадион! Как же быть нам, конькобежцам, дальше? Где зимой кататься? Это у нас в городе единственный стадион, где есть лед зимой! Правительство говорит о развитии зимних видов в стране, а у нас сносят стадион и хотят построить крытый футбольный стадион. У нас что, футболисты играют лучше, чем участники зимних Олимпийских игр, представляющие нашу страну всему миру?" - написала Прокашева.
Напомним, Людмила Прокашева выиграла бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в 1998 году. Участница четырех Олимпиад, она также является серебряным призером чемпионата мира и двукратным чемпионом зимних Азиатских игр. После завершения профессиональной карьеры Прокашева стала заниматься развитием детского спорта.