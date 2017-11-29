"Барселона" нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из "Ливерпуля"

Каталонцы подумывают договориться с другим клубом АПЛ.
Вчера 23:00
Ссылки по теме:
- "Барселона" снова попробует купить Коутиньо в январе
- "Барселона" достигла принципиального соглашения с Гризманном о трансфере
- Поднимется бунт, если Коутиньо уйдет в "Барселону" - бывший игрок "Ливерпуля"
Виллиан и Коутинью. Фото с сайта goal.com
Атакующий полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Виллиан вошел в сферу интересов "Барселоны", сообщает Goal.com.
Каталонский клуб по-прежнему хочет купить у "Ливерпуля" бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, но рассматривает Виллиана в качестве альтернативы его соотечественнику.
Зимой "Барселона" сначала попытается купить Коутинью, переговоры по которому вела еще летом. Если "Ливерпуль" вновь откажется продавать игрока, каталонцы переключатся на Виллиана.
Отмечается, что дела Коутинью и Виллиана ведет один агент - Жулиано Бертолуччи. Летом Бертолуччи сыграл ключевую роль в переходе в "Барселону" Паулиньо, который ранее играл за китайский "Гуанчжоу Эвергранд",
29-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. Его контракт закончится в июне 2020 года.
Каталонский клуб по-прежнему хочет купить у "Ливерпуля" бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, но рассматривает Виллиана в качестве альтернативы его соотечественнику.
Зимой "Барселона" сначала попытается купить Коутинью, переговоры по которому вела еще летом. Если "Ливерпуль" вновь откажется продавать игрока, каталонцы переключатся на Виллиана.
Отмечается, что дела Коутинью и Виллиана ведет один агент - Жулиано Бертолуччи. Летом Бертолуччи сыграл ключевую роль в переходе в "Барселону" Паулиньо, который ранее играл за китайский "Гуанчжоу Эвергранд",
29-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. Его контракт закончится в июне 2020 года.