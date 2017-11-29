"Барселона" нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из "Ливерпуля"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 0:2
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 17:00
Сарыарка Челмет 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 17:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе 2:0
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 19:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 17:00
Сарыарка Челмет 17:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Барселона" нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из "Ливерпуля"

Каталонцы подумывают договориться с другим клубом АПЛ.

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Виллиан и Коутинью. Фото с сайта goal.com
Виллиан и Коутинью. Фото с сайта goal.com
Атакующий полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Виллиан вошел в сферу интересов "Барселоны", сообщает Goal.com

Каталонский клуб по-прежнему хочет купить у "Ливерпуля" бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, но рассматривает Виллиана в качестве альтернативы его соотечественнику. 

Зимой "Барселона" сначала попытается купить Коутинью, переговоры по которому вела еще летом. Если "Ливерпуль" вновь откажется продавать игрока, каталонцы переключатся на Виллиана. 

Отмечается, что дела Коутинью и Виллиана ведет один агент - Жулиано Бертолуччи. Летом Бертолуччи сыграл ключевую роль в переходе в "Барселону" Паулиньо, который ранее играл за китайский "Гуанчжоу Эвергранд", 

29-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. Его контракт закончится в июне 2020 года. 
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