Купленный за 30 миллионов евро новичок "Реала" опозорился на своей презентации

19-летний Тео Эрнандес перебрался в "королевский клуб "из мадридского "Атлетико".
Сегодня 12:27
Тео Эрнандес. Фото с сайта fourfourtwo.com
Новичок мадридского "Реала" Тео Эрнандес опозорился во время своей презентации, проходившей на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
В частности, 19-летний футболист в присутствии болельщиков попытался пожонглировать мячом, но у него это не получилось. Эрнандес набил мяч шесть раз, сбившись после третьего.
Эрнандес перешел в "королевский клуб "из мадридского "Атлетико". Он стал первым за 17 лет игроком, перешедшим из одной столичной команды в другую. По данным AS, трансфер 19-летнего футболиста обошелся сливочным в 30 миллионов евро.
В частности, 19-летний футболист в присутствии болельщиков попытался пожонглировать мячом, но у него это не получилось. Эрнандес набил мяч шесть раз, сбившись после третьего.
Эрнандес перешел в "королевский клуб "из мадридского "Атлетико". Он стал первым за 17 лет игроком, перешедшим из одной столичной команды в другую. По данным AS, трансфер 19-летнего футболиста обошелся сливочным в 30 миллионов евро.