Надеюсь, у меня будет хороший сезон в "Валенсии" - Неманья Максимович

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Надеюсь, у меня будет хороший сезон в "Валенсии" - Неманья Максимович

Сербский полузащитник провел первый день в испанском клубе.

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2 Комментария
Неманья Максимович. Фото с сайта sport.blic.rs
Неманья Максимович. Фото с сайта sport.blic.rs

Сербский полузащитник Неманья Максимович, экс-игрок "Астаны", прокомментировал свой переход в испанскую "Валенсию", сообщают Vesti.kz.

"Мой первый день в "Валенсии". Спасибо за все. Я надеюсь, что у нас будет хороший сезон", - написал Максимович в своем аккаунте в Instagram.

#VCFBLU my first day in Valencia! Thank you for all, i hope we are going to have a good season

Публикация от Nemanja Maksimovic (@nemanjamaksimovic6)

Напомним, "Валенсия" прописала в контракте экс-хавбека "Астаны" Максимовича отступные в 100 миллионов евро.В испанский клуб серб перешел как свободный агент из столичного клуба. Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".

В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Batyr Dusekew Сегодня 08:39
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Ну давай макси удачи.
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kumkol service Сегодня 09:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 515
через пол сезона отдадут в аренду куда нибудь в третью европейскую лигу, за два года у бумажников его характеристики ухудшились.
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