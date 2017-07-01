Надеюсь, у меня будет хороший сезон в "Валенсии" - Неманья Максимович

Сербский полузащитник провел первый день в испанском клубе.
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- "Валенсия" прописала в контракте экс-хавбека "Астаны" Максимовича отступные в 100 миллионов евро
Сербский полузащитник Неманья Максимович, экс-игрок "Астаны", прокомментировал свой переход в испанскую "Валенсию", сообщают Vesti.kz.
"Мой первый день в "Валенсии". Спасибо за все. Я надеюсь, что у нас будет хороший сезон", - написал Максимович в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, "Валенсия" прописала в контракте экс-хавбека "Астаны" Максимовича отступные в 100 миллионов евро.В испанский клуб серб перешел как свободный агент из столичного клуба. Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).