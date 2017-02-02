Месси стал рекордсменом "Барселоны" по количеству голов со штрафных ударов

Каталонский клуб дома разгромил "Атлетик" из Бильбао.
Вчера 23:47
Фото Getty Images
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом каталонского клуба по количеству голов со штрафных ударов.
Аргентинец забил гол со штрафного удара в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао (3:0).
Как пишет Squawka, Месси забил свой 27-й мяч со штрафного в составе "сине-гранатовых" и стал рекордсменом клуба по данному показателю, обогнав бывшего голландского защитника каталонцев Рональда Кумана (26).
"Барселона" (45 очков) занимает второе место и отстает от "Реала" на одно очко, сыграв на два матча больше. "Атлетик" (32) идет восьмым.
Аргентинец забил гол со штрафного удара в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао (3:0).
Как пишет Squawka, Месси забил свой 27-й мяч со штрафного в составе "сине-гранатовых" и стал рекордсменом клуба по данному показателю, обогнав бывшего голландского защитника каталонцев Рональда Кумана (26).
"Барселона" (45 очков) занимает второе место и отстает от "Реала" на одно очко, сыграв на два матча больше. "Атлетик" (32) идет восьмым.