Болельщики "Барселоны" проведут акцию протеста против судей

Фанаты считают, что команду засуживают.
Сегодня 14:51
Фото с сайта sport.bigmir.net
Одна из фанатских группировок "Барселоны" под названием Grada de Animació объявила о намерении провести акцию против арбитров, сообщает sports.ru.
Ожидается, что это произойдет во время домашнего матча чемпионата Испании по футболу с "Атлетиком".
Группировка призывает болельщиков каталонского клуба махать носовыми платками начиная с 12-й минуты игры в знак протеста против предвзятого, на их взгляд, судейства в последних матчах "Барселоны".