Футболисты "Атлетика" вдевятером победили "Барселону" в матче Кубка Испании

Единственный гол каталонцев забил Лионель Месси.

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Атлетик" из Бильбао на своем поле обыграл "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Хозяева забили свои голы в первом тайме, отличились Ариц Адурис и Иньяки Уильямс. После перерыва один мяч в составе каталонцев отыграл Лионель Месси, но больше поразить ворота соперника футболистам "Барсы" не удалось. При том, что доигрывала матч команда басков вдевятером, так как вторые желтые карточки получили Рауль Гарсия и Андер Итурраспе.

Ответная игра команд состоится в Барселоне 11 января.