Китайский клуб предложил игроку "Барселоны" трехлетний контракт на 50 миллионов евро

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Китайский клуб предложил игроку "Барселоны" трехлетний контракт на 50 миллионов евро

В 11 матчах чемпионата Испании футболист забил два гола и отдал три результативные передачи.

2 Комментария
Фото ©Getty Images
Фото ©Getty Images
Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в услугах полузащитника "Барселоны" Арды Турана. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как сообщает источник, руководство китайской команды предложило турецкому игроку трехлетний контракт на сумму 50 миллионов евро (52 миллиона долларов).

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Туран провел 11 матчей (восемь в стартовом составе), в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира игрока китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю.
Просмотров: 1134  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
123 Сегодня 12:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1518
надо идти, чем в барсе на скамейке сидеть
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ТТ 44 Сегодня 13:13
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1687
Ну да. Уже там Тевес и Оскар становятся самыми Высокооплачиваемые футболеры. Туран наверное ваще станет миллиардером. Китайская Супер лига Самая дорогая станет.
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