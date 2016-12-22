Китайский клуб предложил игроку "Барселоны" трехлетний контракт на 50 миллионов евро

В 11 матчах чемпионата Испании футболист забил два гола и отдал три результативные передачи.
Сегодня 12:50
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Фото ©Getty Images
Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в услугах полузащитника "Барселоны" Арды Турана. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Как сообщает источник, руководство китайской команды предложило турецкому игроку трехлетний контракт на сумму 50 миллионов евро (52 миллиона долларов).
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Туран провел 11 матчей (восемь в стартовом составе), в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира игрока китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю.
Как сообщает источник, руководство китайской команды предложило турецкому игроку трехлетний контракт на сумму 50 миллионов евро (52 миллиона долларов).
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Туран провел 11 матчей (восемь в стартовом составе), в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира игрока китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю.