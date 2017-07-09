Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Казахстан

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
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Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Казахстан

Гонщикам предстоит преодолеть длинный этап от Костаная до Астаны.

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Фото пресс-службы ПК "Астана"
Фото пресс-службы ПК "Астана"
Завершился очередной этап трансконтинентального ралли-марафона "Шелковый путь" - гоночный караван финишировал заключительный спецучасток на территории России. Общая протяженность третьего этапа составила 876, 75 километров, из них 329 км пришлись на спецучасток. Экипажи Silk Way Rally – 2017 прибыли в Казахстан, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".

Маршрут "Уфа - Костанай" представил собой скоростные трассы с частыми сменами направления, быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности. Трасса требовала максимальной концентрации штурманов на роудбуке - разглядеть верный курс в высокой траве бывало непросто.

Пилот команды Astana Motorsports Артур Ардавичус прокомментировал последний этап гонки на территории России.



"Сегодня все поехали очень быстро. Давление в колесах 4 бара, местами более твердые грунты, местами высокая трава, техничные участки, серии острых поворотов, много бродов и отчетливо заметно, что караван нажал на правую педаль. Не скажу, что мы что-то потеряли, мы просто ехали в безопасном режиме и не отставали от грузовика Жерара Де Роя".

У казахстанской команды также возникла проблема с интеркомом - переговорным устройством в кабине, что привело к частичной потере связи между членами экипажа. Штурман грузового экипажа №310 Серж Брюнкенс отметил сложности в навигации, возникшие из-за проблем с устройством.

"Артур меня отлично слышал, но я его с перерывами. Ехать было можно, но это не лучший способ слаженной работы во время быстрой езды по бездорожью с частыми бродами. Что касается навигации – сегодня была сложная легенда, но по роудбуку информация была однозначная".



Не обошлось и без технических проблем во время движения. Механик Мишель Хъюсман рассказал о некоторых моментах.

"Омыватель подавал распыление воды не на весь участок лобового стекла, что осложнило видимость, пришлось сбавить скорость. Также, как часто бывает на спецучастке, мы задели о ветки правое зеркало, что также ухудшило обзор заднего видения. Решили все проблемы уже на биваке".

По итогам этапа казахстанский экипаж занял девятое место, в генеральной классификации расположившись на седьмой позиции.

По окончании спецучастка раллийный караван прошел российско-казахстанскую границу и прибыл на бивуак в Костанае. Стоить отметить, что казахстанские спецучастки более протяженные, нежели российские, что требует от гонщиков большей выдержки, внимательности и умения адаптироваться к меняющемуся дорожному покрытию.



Добавим, что на следующем этапе участников "Шелкового пути" ожидает самый длинный маршрут гонки – от Костаная до Астаны. Пилотам предстоит преодолеть 909 километров, и 373 из них составят спецучасток. На первой части этапа пилотов ждет целая россыпь скоростных грунтовых трасс, в то время как вторая секция представляет собой спецучасток по бескрайним степям Казахстана. Бивуак марафона расположится в Астане, куда экипаж "Шелкового пути" прибудет сегодня, 11 июля.

Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана".
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