Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Казахстан

Гонщикам предстоит преодолеть длинный этап от Костаная до Астаны.
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Фото пресс-службы ПК "Астана"
Завершился очередной этап трансконтинентального ралли-марафона "Шелковый путь" - гоночный караван финишировал заключительный спецучасток на территории России. Общая протяженность третьего этапа составила 876, 75 километров, из них 329 км пришлись на спецучасток. Экипажи Silk Way Rally – 2017 прибыли в Казахстан, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".
Маршрут "Уфа - Костанай" представил собой скоростные трассы с частыми сменами направления, быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности. Трасса требовала максимальной концентрации штурманов на роудбуке - разглядеть верный курс в высокой траве бывало непросто.
Пилот команды Astana Motorsports Артур Ардавичус прокомментировал последний этап гонки на территории России.
"Сегодня все поехали очень быстро. Давление в колесах 4 бара, местами более твердые грунты, местами высокая трава, техничные участки, серии острых поворотов, много бродов и отчетливо заметно, что караван нажал на правую педаль. Не скажу, что мы что-то потеряли, мы просто ехали в безопасном режиме и не отставали от грузовика Жерара Де Роя".
У казахстанской команды также возникла проблема с интеркомом - переговорным устройством в кабине, что привело к частичной потере связи между членами экипажа. Штурман грузового экипажа №310 Серж Брюнкенс отметил сложности в навигации, возникшие из-за проблем с устройством.
"Артур меня отлично слышал, но я его с перерывами. Ехать было можно, но это не лучший способ слаженной работы во время быстрой езды по бездорожью с частыми бродами. Что касается навигации – сегодня была сложная легенда, но по роудбуку информация была однозначная".
Не обошлось и без технических проблем во время движения. Механик Мишель Хъюсман рассказал о некоторых моментах.
"Омыватель подавал распыление воды не на весь участок лобового стекла, что осложнило видимость, пришлось сбавить скорость. Также, как часто бывает на спецучастке, мы задели о ветки правое зеркало, что также ухудшило обзор заднего видения. Решили все проблемы уже на биваке".
По итогам этапа казахстанский экипаж занял девятое место, в генеральной классификации расположившись на седьмой позиции.
По окончании спецучастка раллийный караван прошел российско-казахстанскую границу и прибыл на бивуак в Костанае. Стоить отметить, что казахстанские спецучастки более протяженные, нежели российские, что требует от гонщиков большей выдержки, внимательности и умения адаптироваться к меняющемуся дорожному покрытию.
Добавим, что на следующем этапе участников "Шелкового пути" ожидает самый длинный маршрут гонки – от Костаная до Астаны. Пилотам предстоит преодолеть 909 километров, и 373 из них составят спецучасток. На первой части этапа пилотов ждет целая россыпь скоростных грунтовых трасс, в то время как вторая секция представляет собой спецучасток по бескрайним степям Казахстана. Бивуак марафона расположится в Астане, куда экипаж "Шелкового пути" прибудет сегодня, 11 июля.
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана".
Маршрут "Уфа - Костанай" представил собой скоростные трассы с частыми сменами направления, быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности. Трасса требовала максимальной концентрации штурманов на роудбуке - разглядеть верный курс в высокой траве бывало непросто.
Пилот команды Astana Motorsports Артур Ардавичус прокомментировал последний этап гонки на территории России.
"Сегодня все поехали очень быстро. Давление в колесах 4 бара, местами более твердые грунты, местами высокая трава, техничные участки, серии острых поворотов, много бродов и отчетливо заметно, что караван нажал на правую педаль. Не скажу, что мы что-то потеряли, мы просто ехали в безопасном режиме и не отставали от грузовика Жерара Де Роя".
У казахстанской команды также возникла проблема с интеркомом - переговорным устройством в кабине, что привело к частичной потере связи между членами экипажа. Штурман грузового экипажа №310 Серж Брюнкенс отметил сложности в навигации, возникшие из-за проблем с устройством.
"Артур меня отлично слышал, но я его с перерывами. Ехать было можно, но это не лучший способ слаженной работы во время быстрой езды по бездорожью с частыми бродами. Что касается навигации – сегодня была сложная легенда, но по роудбуку информация была однозначная".
Не обошлось и без технических проблем во время движения. Механик Мишель Хъюсман рассказал о некоторых моментах.
"Омыватель подавал распыление воды не на весь участок лобового стекла, что осложнило видимость, пришлось сбавить скорость. Также, как часто бывает на спецучастке, мы задели о ветки правое зеркало, что также ухудшило обзор заднего видения. Решили все проблемы уже на биваке".
По итогам этапа казахстанский экипаж занял девятое место, в генеральной классификации расположившись на седьмой позиции.
По окончании спецучастка раллийный караван прошел российско-казахстанскую границу и прибыл на бивуак в Костанае. Стоить отметить, что казахстанские спецучастки более протяженные, нежели российские, что требует от гонщиков большей выдержки, внимательности и умения адаптироваться к меняющемуся дорожному покрытию.
Добавим, что на следующем этапе участников "Шелкового пути" ожидает самый длинный маршрут гонки – от Костаная до Астаны. Пилотам предстоит преодолеть 909 километров, и 373 из них составят спецучасток. На первой части этапа пилотов ждет целая россыпь скоростных грунтовых трасс, в то время как вторая секция представляет собой спецучасток по бескрайним степям Казахстана. Бивуак марафона расположится в Астане, куда экипаж "Шелкового пути" прибудет сегодня, 11 июля.
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана".