Экипаж Astana Motorsports вытащил прямого конкурента из "западни" перед последним этапом "Дакара"

Оба экипажа казахстанской команды успешно преодолели 11-й этап.

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Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"

Несмотря на все сложности гонки, казахстанская команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", продолжает свое стабильное выступление на ралли "Дакар", сообщает пресс-служба клуба.



По традиции, последний этап "Дакара" будет не очень длинным – всего 64 километра боевого участка и 786 километров лиазона, с последующим финишем на подиуме в Буэнос-Айресе, гонщики должны были решить все поставленные задачи в течение 11 этапа.



11 этап гонки проходил в провинции Аргентины Кордова и стал одним из последних серьезных испытаний на "Дакаре". Этап был поделен на два спецучастка, первый проходил по песчаным дюнам с "феш-феш", а второй спецучасток был горным, с крутыми серпантинами и острыми камнями, которые не оставляли гонщикам права на ошибку.



Экипаж Артура Ардавичуса из команды Astana Motorsports сохраняет высокий темп, проехав весь этап без проколов и финишировав 17-м. Несмотря на сложность этапа, на котором были и сходы, и серьезные поломки, экипаж Astana Motorsport вытащил грузовик команды Hino Team Sugaware, который застрял в феш-феше. Несмотря на то, что оба экипажа являются прямыми конкурентами, экипаж Ардавичуса повел себя очень корректно и помог соперникам выбраться из сложной ситуации.



Артур Ардавичус, пилот команды Astana Motorsports, говорит о своих впечатлениях от сегодняшней гонки:



- Классный, тяжелый, трудовой день. С самого утра и сейчас, в 21.30, мы только вернулись. Два спецучастка в день с зоной нейтрализации. Первый - просто убойная колотушка, глубокая песочная колея и легкие небольшие песочные горки с растительностью и глубокими феш-феш ямами. Там много машин осталось, но нам повезло, дали полный газ, не жалея автомобиль, боялся пробить колеса, поэтому решил сделать высокое давление, а в феш-феш влетать на высоком давлении опасно - можно сесть. Некоторые застревали, так что к ним сложно было даже подъехать.



Экипаж Березовского и Никижева подвело сцепление, практически весь этап они ехали на пятой пониженной передаче, однако, им удалось удачно пройти весь этап и сохранить за собой третью строчку в своей категории..



Сегодня, 14 января, участников ожидает последний двенадцатый этап "Дакара" по маршруту Рио-Куарто – Буэнос-Айрес (Аргентина). Общая протяженность дня составит 786 километров, включая 64 километра спецучастка.

