Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл ралли Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Коппейанс Бублик 1:2
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 16:6
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 16:6
Динамо Мс Астана 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Актобе Флямуртари
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Окжетпес Монтана
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен
Моминов Басс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл ралли Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин

Казахстанский экипаж показал уникальный результат на данной гонке.

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Внедорожник Марата Абыкаева и Андрея Чипенко. Фото с официального сайта ралли
Внедорожник Марата Абыкаева и Андрея Чипенко. Фото с официального сайта ралли

Марат Абыкаев и Андрей Чипенко, выступающие за команду Off Road Kazakhstan на автомобиле Toyota Land Cruiser, стали победителями ралли-марафона Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин Т2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 11-м этапе Africa Eco Race-2017, который состоял из 208 "боевых" километров, Абыкаев и Чипенко вновь стали первыми в своей категории. Таким образом, казахстанский экипаж показал уникальный результат на данном ралли, выиграв все 11 этапов гонки в зачете "серийных" машин Т2. В абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками, Абыкаев и Чипенко финишировали на 16-м месте.  

Победителем ралли-марафона в абсолютном зачете стал российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающий на Mini. Второе место заняли чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора на Hummer, а третье - французы Доминик Усье и Кристоф Креспо на Optymus.

Стоит отметить, что завтра, 14 января, состоится последний, 12-й этап, Africa Eco Race-2017. Гонщикам предстоит преодолеть 292 километра по Сенегалу и финишировать в Дакаре. Однако результаты этого этапа в общий зачет гонки не пойдут.

Напомним, что другой экипаж Off Road Kazakhstan в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро попал в серьезную аварию на десятом этапе ралли-марафона. В итоге автомобиль гонщиков был разрушен и они не смогли продолжить участие в гонке. Стоит отметить, что после шестого этапа Чередников и Цыро занимали второе место в абсолютном зачете. Перед десятым этапом экипаж Off Road Kazakhstan располагался на пятом месте в "абсолюте" и в своей категории Т1. Подробнее узнать о случившемся можно здесь.

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