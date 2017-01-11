Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл ралли Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин

Казахстанский экипаж показал уникальный результат на данной гонке.

Марат Абыкаев и Андрей Чипенко, выступающие за команду Off Road Kazakhstan на автомобиле Toyota Land Cruiser, стали победителями ралли-марафона Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин Т2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 11-м этапе Africa Eco Race-2017, который состоял из 208 "боевых" километров, Абыкаев и Чипенко вновь стали первыми в своей категории. Таким образом, казахстанский экипаж показал уникальный результат на данном ралли, выиграв все 11 этапов гонки в зачете "серийных" машин Т2. В абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками, Абыкаев и Чипенко финишировали на 16-м месте.

Победителем ралли-марафона в абсолютном зачете стал российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающий на Mini. Второе место заняли чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора на Hummer, а третье - французы Доминик Усье и Кристоф Креспо на Optymus.

Стоит отметить, что завтра, 14 января, состоится последний, 12-й этап, Africa Eco Race-2017. Гонщикам предстоит преодолеть 292 километра по Сенегалу и финишировать в Дакаре. Однако результаты этого этапа в общий зачет гонки не пойдут.

Напомним, что другой экипаж Off Road Kazakhstan в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро попал в серьезную аварию на десятом этапе ралли-марафона. В итоге автомобиль гонщиков был разрушен и они не смогли продолжить участие в гонке. Стоит отметить, что после шестого этапа Чередников и Цыро занимали второе место в абсолютном зачете. Перед десятым этапом экипаж Off Road Kazakhstan располагался на пятом месте в "абсолюте" и в своей категории Т1. Подробнее узнать о случившемся можно здесь.