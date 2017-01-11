Пилот Off Road Kazakhstan прокомментировал аварию и последующий сход с ралли Africa Eco Race-2017

Здоровью членов экипажа ничего не угрожает.

Пилот экипажа Off Road Kazakhstan Андрей Чередников рассказал о случившейся на десятом этапе ралли Africa Eco Race-2017 аварии, после которой гонщики не смогли продолжить гонку, передает корреспондент Vesti.kz. По его словам, причиной инцидента послужил "подброс", не указанный в дорожной книге.



Напомним, казахстанский экипаж на автомобиле Ford F-150 Evo незадолго до финиша потерпел аварию. Изначально не было точно известно о состоянии пилота и штурмана. К месту происшествия был отправлен медицинский вертолет.



К счастью, жизни гонщиков ничего не угрожает. Однако сильно пострадал автомобиль, и дальнейшая борьба в гонке является невозможной.



"Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши болельщики. Хотел кратко рассказать о событиях вчерашнего дня. Был, пожалуй, самый сложный спецучасток за всю гонку. 423 километра смешанных, песочных, сложных, каменистых дорожек. Сложнейшая навигация.

Стартовали мы пятыми. Ехали очень быстро и хорошо. Проехали 363 километра, позади остались самые сложные пески, практически непроходимые. В песках догнали, за 100 километров до финиша, "голову", обошли ее. Это был экипаж Васильева на багги. Далее у нас кончились колеса, к сожалению. На каменистом участке пробили все три колеса и ехали уже спокойно. Потеряли много времени на спокойном темпе, берегли колеса.

Вышли на финишную прямую. Оставалось около 70 километров финишных, быстрых. Ехали, как говорится, на все деньги. Очень быстро. По иронии судьбы случилось так, что сместились относительно канала на несколько метров. Была очень ходовая дорожка. И случился "подброс", который не был, к сожалению, указан в дорожной книге. Мы очень сильно повредили машину. И закончили гонку досрочно. Печально. Был очень хороший темп. Была возможность доехать до пьедестала. Но техника не может продолжить гонку, и сегодня мы не стартуем.

Однако не унываем. Это Африка, это гонка. Будем продолжать это увлекательное дело. Всем спасибо за переживания, за волнение. За ту энергию, которой вы нас подпитывали. Приносим извинения за то, что не доехали до финиша. Это спорт. Всем спасибо", - рассказал Чередников.



Добавим, что перед неудачным этапом экипаж Off Road Kazakhstan располагался на пятом месте в "абсолюте" и в своей категории Т1. Андрей Чередников и Дмитрий Цыро имели все шансы попасть в призовую тройку по итогам ралли.