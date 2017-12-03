Казахстанский боксер после семи боев за 22 дня в Мексике получил титульный поединок

Его соперником будет непобежденный мексиканец.
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Муса Турсынгалиев. Фото со страницы в Instagram
Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев (7-0, 6 КО) получил шанс побороться за первый титул в карьере, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана".
22 декабря в Мехико Турсынгалиев будет биться с непобежденным мексиканцем Хосе Гонсалесом (6-0, 5 КО) за титул молодежного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе.
23-летний Турсынгалиев дебютировал в профи 10 ноября и с тех пор провел семь боев в Мексике, соперниками в которых были местные боксеры. За 22 дня уроженец Экибастуза одержал семь победы (шесть нокаутом).
При этом сайт боксерской статистики BoxRec учитывает в профиле Турсынгалиева всего один поединок - тот, в котором он победил решением судей. Ранее вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко назвал возможные причины того, что поединки новичка не внесены в реестр.
Отметим, что дела Турсынгалиева ведет американская компания The Heavyweight Factory, которая также представляет интересы казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (2-0, 2 КО).
Добавим, что у Гонсалеса, судя по его профилю на BoxRec, запланирован бой на 16 ноября, соперником в котором будет его соотечественник Алехандро Гуттьерес Хинастл (1-5, 0 КО).
Видео некоторых боев Турсынгалиева
Коллаж с группы "Профи Бокс Казахстана" во "ВКонтакте"
22 декабря в Мехико Турсынгалиев будет биться с непобежденным мексиканцем Хосе Гонсалесом (6-0, 5 КО) за титул молодежного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе.
23-летний Турсынгалиев дебютировал в профи 10 ноября и с тех пор провел семь боев в Мексике, соперниками в которых были местные боксеры. За 22 дня уроженец Экибастуза одержал семь победы (шесть нокаутом).
При этом сайт боксерской статистики BoxRec учитывает в профиле Турсынгалиева всего один поединок - тот, в котором он победил решением судей. Ранее вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко назвал возможные причины того, что поединки новичка не внесены в реестр.
Отметим, что дела Турсынгалиева ведет американская компания The Heavyweight Factory, которая также представляет интересы казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (2-0, 2 КО).
Добавим, что у Гонсалеса, судя по его профилю на BoxRec, запланирован бой на 16 ноября, соперником в котором будет его соотечественник Алехандро Гуттьерес Хинастл (1-5, 0 КО).
Видео некоторых боев Турсынгалиева
Коллаж с группы "Профи Бокс Казахстана" во "ВКонтакте"