"Он бьет в ухо". Экс-соперник Джона Веры дал совет Канату Исламу перед претендентским боем по версии WBA

Для 27-летнего боксера встреча с американцем завершилась нокаутом.
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Джон Вера. Фото twitter.com/Lucio Quintero
Радмир Ахмедиев и Джон Вера. Фото с сайта killeenskorner.com
27-летний казахстанский средневес Радмир Ахмедиев (11-1, 8 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, за счет чего 33-летний Канат Ислам (25-0, 20 КО) может победить в претендентском бою 29-летнего американца Джона Вера (18-0, 11 КО).
"Могу сказать про него, что он хороший и техничный, но однорукий боксер. То есть, основной акцент он ставит на свой правый боковой передней рукой и бьет этот удар в район уха. Мне кажется, с ним нужно боксировать жестко и не давать ему подготовить свою атаку. Я считаю, что Ислам сможет его победить. Вперед, Канат!" - сказал Ахмедиев.
Отметим, что Ахмедиев встречался с Верой на ринге в ноябре 2015 года и проиграл тот поединок нокаутом в седьмом раунде. После этой неудачи казахстанец выиграл четыре боя подряд.
Что касается Ислама, то Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила его участником боя за звания обязательного претендента на поединок за мировой пояс. В течение 30 дней команды Ислама и Веры должны согласовать проведение поединка, а если этого не случится, то будут назначены промоутерсккие торги.
"Могу сказать про него, что он хороший и техничный, но однорукий боксер. То есть, основной акцент он ставит на свой правый боковой передней рукой и бьет этот удар в район уха. Мне кажется, с ним нужно боксировать жестко и не давать ему подготовить свою атаку. Я считаю, что Ислам сможет его победить. Вперед, Канат!" - сказал Ахмедиев.
Отметим, что Ахмедиев встречался с Верой на ринге в ноябре 2015 года и проиграл тот поединок нокаутом в седьмом раунде. После этой неудачи казахстанец выиграл четыре боя подряд.
Что касается Ислама, то Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила его участником боя за звания обязательного претендента на поединок за мировой пояс. В течение 30 дней команды Ислама и Веры должны согласовать проведение поединка, а если этого не случится, то будут назначены промоутерсккие торги.