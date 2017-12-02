Президент Golden Boy рассказал о переговорах с "Канело" о реванше с Головкиным и "больших предложениях" от арен

По его словам, мексиканский боксер вернулся из отпуска.
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Альварес и Головкин. Фото с сайта boxingscene.com
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, как обстоят дела с организацией матча-реванша между его подопечным - мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
"Канело" все это время был в отпуске и только вернулся. Мы должны встретиться с ним на следующей неделе. Мы сядем и все с ним обсудим. Мы близки (к реваншу с Головкиным), - сказал Гомес в интервью Fight Hub TV.
Также президент GBP высказался по поводу места проведения матча-реванша. "Слушайте, "Даллас Ковбойз" (клуб НФЛ, проводящий домашние игры на 80-тысячном AT&T Stadium) и Madison Square Garden хотят его и намерены сделать нам большое предложение. Как только мы завершим сделку по бою, то начнем обсуждать этот вопрос", - добавил Гомес.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.
Ожидается, что их реванш состоится в мае следующего года, хотя есть и предпосылки к тому, что боксеры вновь встретятся лишь в сентябре 2018-го
"Канело" все это время был в отпуске и только вернулся. Мы должны встретиться с ним на следующей неделе. Мы сядем и все с ним обсудим. Мы близки (к реваншу с Головкиным), - сказал Гомес в интервью Fight Hub TV.
Также президент GBP высказался по поводу места проведения матча-реванша. "Слушайте, "Даллас Ковбойз" (клуб НФЛ, проводящий домашние игры на 80-тысячном AT&T Stadium) и Madison Square Garden хотят его и намерены сделать нам большое предложение. Как только мы завершим сделку по бою, то начнем обсуждать этот вопрос", - добавил Гомес.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.
Ожидается, что их реванш состоится в мае следующего года, хотя есть и предпосылки к тому, что боксеры вновь встретятся лишь в сентябре 2018-го