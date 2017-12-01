В седьмом раунде что-то случилось с моим левым бицепсом, но я не хочу оправдываться - Котто

Пуэрториканский боксер завершил свою карьеру.
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Фото из твиттера MSG
Пуэрториканский боксер Мигель Котто потерпел поражение в своем последнем поединке на профи-ринге. Его соперником был американец Садам Али. После боя Котто отметил, что он испытывал проблемы с левым бицепсом, начавшиеся в седьмом раунде.
"Я чувствую себя хорошо после выступления. Что-то случилось с моим левым бицепсом в седьмом раунде, но я не хочу оправдываться. Садам выиграл этот бой. Это был мой последний поединок в карьере. Чувствую себя хорошо, и я хочу быть счастливым в своем доме вместе с семьей. Спасибо всем моим поклонникам.
Я горжусь тем, что могу называть Madison Square Garden своим вторым домом. И благодаря спорту, я имел возможность обеспечивать свою семью".- приводит слова Котто BoxingScene.com.
Напомним, поединок Котто- Али стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По итогам 12 раундов победу решением судей одержал Али, который отобрал у Котто пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
"Я чувствую себя хорошо после выступления. Что-то случилось с моим левым бицепсом в седьмом раунде, но я не хочу оправдываться. Садам выиграл этот бой. Это был мой последний поединок в карьере. Чувствую себя хорошо, и я хочу быть счастливым в своем доме вместе с семьей. Спасибо всем моим поклонникам.
Я горжусь тем, что могу называть Madison Square Garden своим вторым домом. И благодаря спорту, я имел возможность обеспечивать свою семью".- приводит слова Котто BoxingScene.com.
Напомним, поединок Котто- Али стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По итогам 12 раундов победу решением судей одержал Али, который отобрал у Котто пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.