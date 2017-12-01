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Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
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Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
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Трактор Барыс 17:30
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Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
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Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
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Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
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Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Мигель Котто завершил карьеру поражением от Садама Али

Прощание с профи-рингом состоялось в Нью-Йорке.

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10 Комментариев
Фото с сайта theboxingtribune.com
Фото с сайта theboxingtribune.com
Пуэрториканский боксер Мигель Котто завершил свою карьеру поражением Садаму Али из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Котто защищал звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Старт поединка получился довольно активным. Боксеры не стали уделять время разведке, приступив к активным действиям с первых минут.

Видео лучших моментов боя Котто - Али

Несмотря на то, что Котто считался явным фаворитом, Али в начальных раундах выглядел уверенно. Особенно ему удался второй раунд, когда американец сумел провести несколько точных ударов.



Тяжелым для пуэрториканца выдался четвертый раунд. Один из ударов Али пришелся точно в цель, после чего Котто "повело". Развить преимущество американец не сумел. В это же время Мигель Анхель Котто попытался прижать соперника к канатам, но эффектной атаки у него не получилось. Более того, в концовке раунда Али вновь плотно задел Котто.

Подопечный Фрэдди Роуча действовал с самого начала встречи достаточно прямолинейно, выбрав в качестве тактики тотальный бесхитростный прессинг. Долго время стратегия ожидаемых плодов не приносила - Али успешно отбивался, навязывая свой бой.



Нашел себя Котто в середине пятого раунда. Пуэрториканец сумел точно сработать, записав в свой актив несколько хороших ударов. В середине поединка чемпион мира и вовсе потряс соперника. Али пришлось клинчевать, чтобы прийти в себя.

В последующие раунды бой несколько выровнялся, и каждый из боксеров работал в своем режиме. Особых изменений в тактической картине не происходило - на равных. И только в 10 раунде Али вновь удалось зацепить левым ударом Котто. Только вот американец не ощутил момент, и не стал развивать свой успех.



Начало 11 раунда ознаменовалось "ураганом" от Садама Али. Он буквально набросился на соперника, не давая Котто отдохнуть. В свою очередь чемпион встречными ударами сбивал натиск соперника, что, в принципе, ему и удавалось. Но в течение данной "трехминутки" Садам еще несколько раз точно попадал, и стала заметной усталость Котто.

Тем не менее, нокаута в итоге так и не случилось. В финальном раунде боксеры еще несколько раз обменялись тяжелыми ударами, доведя интересный поединок до решения судей, которые отдали победу Али - Котто завершил карьеру поражением и потерей титула.

Напомним, Котто начал свою карьеру профессионального боксера в 2001 году. За почти 17 лет деятельности он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико. 

Фото HBO.com
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 11:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2184
Мигель,неудачно выбрал оппонента для завершения карьеры!
Ответить 0
 
ER NUR Сегодня 14:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 859
Жумабай Санкубаев,нормальный интересный бой
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Сегодня 12:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 836
Очень жаль,неудачное завершение блестящей карьеры
Ответить 2
 
KAIRAT Сегодня 12:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7168
Несмотря на поражение .котто останется в памяти фанатов .как боец.чего не скажешь про флойда мэйвезера-мл.
Ответить 3
 
LEGENDA Сегодня 13:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1176
KAIRAT , смешно
Ответить -4
 
Кенжебай Сегодня 12:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1196
Голова у него слишком большая хорошо попадает соперник,и не даёт быстрее двигаться по рингу))))))))))))))))!
Ответить 0
 
ККК Сегодня 13:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Еще с Головкиным хотел драться. Головкин так бы его стряхнул, что его татуировки оказались бы не на своих местах.
Ответить 0
 
ER NUR Сегодня 14:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 859
ККК ,нет .Головкин устроил бы шоу и свёл бы к ничье от уважения
Ответить 1
 
WBOKING Сегодня 14:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1743
ККК , ау проснись ты отстаешь, лучшие годы ггг позади
Ответить -2
 
Кенжебай Сегодня 14:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1196
WBOKING,Лучшие годы Геннадия только и начинаются,так что ждём ещё более ярких побед и нокаутов!Увидишь !Флаг наш ещё много будет подниматься верх и с достоинством Головкина!
Ответить 0
 