Мигель Котто завершил карьеру поражением от Садама Али

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Фото с сайта theboxingtribune.com
Пуэрториканский боксер Мигель Котто завершил свою карьеру поражением Садаму Али из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Котто защищал звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Старт поединка получился довольно активным. Боксеры не стали уделять время разведке, приступив к активным действиям с первых минут.
Видео лучших моментов боя Котто - Али
Несмотря на то, что Котто считался явным фаворитом, Али в начальных раундах выглядел уверенно. Особенно ему удался второй раунд, когда американец сумел провести несколько точных ударов.
Тяжелым для пуэрториканца выдался четвертый раунд. Один из ударов Али пришелся точно в цель, после чего Котто "повело". Развить преимущество американец не сумел. В это же время Мигель Анхель Котто попытался прижать соперника к канатам, но эффектной атаки у него не получилось. Более того, в концовке раунда Али вновь плотно задел Котто.
Подопечный Фрэдди Роуча действовал с самого начала встречи достаточно прямолинейно, выбрав в качестве тактики тотальный бесхитростный прессинг. Долго время стратегия ожидаемых плодов не приносила - Али успешно отбивался, навязывая свой бой.
Нашел себя Котто в середине пятого раунда. Пуэрториканец сумел точно сработать, записав в свой актив несколько хороших ударов. В середине поединка чемпион мира и вовсе потряс соперника. Али пришлось клинчевать, чтобы прийти в себя.
В последующие раунды бой несколько выровнялся, и каждый из боксеров работал в своем режиме. Особых изменений в тактической картине не происходило - на равных. И только в 10 раунде Али вновь удалось зацепить левым ударом Котто. Только вот американец не ощутил момент, и не стал развивать свой успех.
Начало 11 раунда ознаменовалось "ураганом" от Садама Али. Он буквально набросился на соперника, не давая Котто отдохнуть. В свою очередь чемпион встречными ударами сбивал натиск соперника, что, в принципе, ему и удавалось. Но в течение данной "трехминутки" Садам еще несколько раз точно попадал, и стала заметной усталость Котто.
Тем не менее, нокаута в итоге так и не случилось. В финальном раунде боксеры еще несколько раз обменялись тяжелыми ударами, доведя интересный поединок до решения судей, которые отдали победу Али - Котто завершил карьеру поражением и потерей титула.
Напомним, Котто начал свою карьеру профессионального боксера в 2001 году. За почти 17 лет деятельности он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
Фото HBO.com
На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Котто защищал звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Старт поединка получился довольно активным. Боксеры не стали уделять время разведке, приступив к активным действиям с первых минут.
Видео лучших моментов боя Котто - Али
Несмотря на то, что Котто считался явным фаворитом, Али в начальных раундах выглядел уверенно. Особенно ему удался второй раунд, когда американец сумел провести несколько точных ударов.
Тяжелым для пуэрториканца выдался четвертый раунд. Один из ударов Али пришелся точно в цель, после чего Котто "повело". Развить преимущество американец не сумел. В это же время Мигель Анхель Котто попытался прижать соперника к канатам, но эффектной атаки у него не получилось. Более того, в концовке раунда Али вновь плотно задел Котто.
Подопечный Фрэдди Роуча действовал с самого начала встречи достаточно прямолинейно, выбрав в качестве тактики тотальный бесхитростный прессинг. Долго время стратегия ожидаемых плодов не приносила - Али успешно отбивался, навязывая свой бой.
Нашел себя Котто в середине пятого раунда. Пуэрториканец сумел точно сработать, записав в свой актив несколько хороших ударов. В середине поединка чемпион мира и вовсе потряс соперника. Али пришлось клинчевать, чтобы прийти в себя.
В последующие раунды бой несколько выровнялся, и каждый из боксеров работал в своем режиме. Особых изменений в тактической картине не происходило - на равных. И только в 10 раунде Али вновь удалось зацепить левым ударом Котто. Только вот американец не ощутил момент, и не стал развивать свой успех.
Начало 11 раунда ознаменовалось "ураганом" от Садама Али. Он буквально набросился на соперника, не давая Котто отдохнуть. В свою очередь чемпион встречными ударами сбивал натиск соперника, что, в принципе, ему и удавалось. Но в течение данной "трехминутки" Садам еще несколько раз точно попадал, и стала заметной усталость Котто.
Тем не менее, нокаута в итоге так и не случилось. В финальном раунде боксеры еще несколько раз обменялись тяжелыми ударами, доведя интересный поединок до решения судей, которые отдали победу Али - Котто завершил карьеру поражением и потерей титула.
Напомним, Котто начал свою карьеру профессионального боксера в 2001 году. За почти 17 лет деятельности он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
Фото HBO.com