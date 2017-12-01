Сколько получит Котто за свой последний поединок в карьере

Соперником пуэрториканца будет американец Садам Али.
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Фото с сайта iSport.ua
Стали известные официальные суммы гонораров пуэрториканца Мигеля Котто и его соперника из США Садама Али, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Согласно информации обозревателя ESPN Дэна Рафаэля, Котто гарантировано получит за бой 750 тысяч долларов. В свою очередь сопернику выпишут чек в размере 600 тысяч.
Прямая трансляция вечера бокса Мигель Котто - Садам Али
Напомним, по времени Астаны бой Котто и Али пройдет в Нью-Йорке сегодня утром, 3-го декабря. Для Котто этот бой станет последним в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, которым владеет пуэрториканец. Начнется встреча, по предварительным данным, в 09:00.
Согласно информации обозревателя ESPN Дэна Рафаэля, Котто гарантировано получит за бой 750 тысяч долларов. В свою очередь сопернику выпишут чек в размере 600 тысяч.
Contract purses from New York: Miguel Cotto $750,000, Sadam Ali $600,000 https://t.co/15ELDlpXge— Dan Rafael (@danrafaelespn) 3 декабря 2017 г.
Прямая трансляция вечера бокса Мигель Котто - Садам Али
Напомним, по времени Астаны бой Котто и Али пройдет в Нью-Йорке сегодня утром, 3-го декабря. Для Котто этот бой станет последним в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, которым владеет пуэрториканец. Начнется встреча, по предварительным данным, в 09:00.