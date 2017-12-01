Прямая трансляция последнего боя в карьере Мигеля Котто

В андеркарте вечера бокса пройдут еще два титульных боя.
Вчера 23:30
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Мигель Котто. Фото с сайта boxingscene.com
В ночь со 2 на 3 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) пройдет вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между обладателем титула пуэрториканцем Мигелем Котто (41-5, 33 КО) и американцем Садамом Али (25-1, 14 КО).
Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последним в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
В андеркарте вечера бокса пройдут еще два титульных боя: за звание чемпиона мира по версии WBС во втором легчайшем весе между обладателем титула мексиканцем Рэем Варгасом (30-0, 22 КО) и Оскаром Негрете (17-0, 7 КО) из США, а также за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе между пуэрториканцем Анхелем Акостой (16-1, 16 КО) и мексиканцем Хуан Алехо (24-4-1, 14 КО).
Начало трансляции в 08:00 по времени Астаны.
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Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последним в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
В андеркарте вечера бокса пройдут еще два титульных боя: за звание чемпиона мира по версии WBС во втором легчайшем весе между обладателем титула мексиканцем Рэем Варгасом (30-0, 22 КО) и Оскаром Негрете (17-0, 7 КО) из США, а также за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе между пуэрториканцем Анхелем Акостой (16-1, 16 КО) и мексиканцем Хуан Алехо (24-4-1, 14 КО).
Начало трансляции в 08:00 по времени Астаны.
Ссылка №1
Ссылка №2
Ссылка №3