Официально анонсирован следующий поединок обидчика Гонсалеса

Бой пройдет за титул чемпиона мира по версии WBC во втором легчайшем весе.
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Фото с сайта pba-online.net
Официально анонсирован следующий поединок чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Висаксила Вангека (44-4-1, 40 КО) из Таиланда с претендентом из Мексики Хуаном Франсиско Эстрадой (36-2, 25 КО).
По сообщению BoxingScene.com, последние детали переговоров были доработаны вчера, 2 декабря. Титульный поединок состоится 24 февраля 2018 года. Поединок станет главным событием вечера бокса, который будет транслироваться на НВО.
Ожидается, что вечер бокса станет второй часть турнира Super Fly.
Напомним, свой титул чемпиона мира Вангек завоевал в поединке против Романа Гонсалеса из Никарагуа. В их первом бою победа досталась тайцу решением судей. В реванше, 10 сентября, тайский боксер отправил соперника в нокдаун в четвертом раунде. Никарагуанец смог продолжить бой, но вскоре пропустил удар справа, после которого тяжело упал на настил, и рефери остановил бой, не открывая счет.
Отмечается, что Гонсалес также приступил к тренировкам в зале и планирует драться в первых месяцах следующего года.
По сообщению BoxingScene.com, последние детали переговоров были доработаны вчера, 2 декабря. Титульный поединок состоится 24 февраля 2018 года. Поединок станет главным событием вечера бокса, который будет транслироваться на НВО.
Ожидается, что вечер бокса станет второй часть турнира Super Fly.
Напомним, свой титул чемпиона мира Вангек завоевал в поединке против Романа Гонсалеса из Никарагуа. В их первом бою победа досталась тайцу решением судей. В реванше, 10 сентября, тайский боксер отправил соперника в нокдаун в четвертом раунде. Никарагуанец смог продолжить бой, но вскоре пропустил удар справа, после которого тяжело упал на настил, и рефери остановил бой, не открывая счет.
Отмечается, что Гонсалес также приступил к тренировкам в зале и планирует драться в первых месяцах следующего года.