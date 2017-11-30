Хотел, чтобы последним соперником Котто был Головкин, но, к сожалению, у него были другие обязательства - Фредди Роуч

В последнем бою пуэрториканец встретится с американцем Али.
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Мигель Котто и Фредди Роуч. Фото: boxingscene.com
Тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях и действующего обладателя пояса WBO в первом среднем весе пуэрториканца Мигеля Котто (41-5, 33 КО) Фредди Роуч признался, что в прощальном бою своего подопечного он бы хотел видеть в соперниках казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), являющего чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
2 декабря в Нью-Йорке (утром 3 декабря по времени Астаны) Котто проведет поединок против американца Садама Али (25-1, 14 KO). На кону в бою будет стоять титул пуэрториканца, для которого он станет последним на профи-ринге.
"Я немного разочарован, потому что хотел, чтобы последним соперником Котто был Головкин, но он был недоступен. У него, к сожалению, были другие обязательства в другом месте, - сказал Роуч в беседе с Fighthub. - Также я хотел заполучить бой с "Канело", потому что он задолжал нам реванш. По мне, Котто выиграл тот бой. Возможно, мы проведем еще один поединок. Да не, шучу. Это конец".
Напомним, Котто и "Канело" встречались в ноябре 2015 года, тогда победу единогласным решением судей одержал мексиканец. Недавно "Канело" выступил с обращением к Котто, отметив, что для него было честью делить с ним ринг.
В сентября этого года "Канело" свел вничью поединок с Головкиным. На данный момент стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае 2018 года.
2 декабря в Нью-Йорке (утром 3 декабря по времени Астаны) Котто проведет поединок против американца Садама Али (25-1, 14 KO). На кону в бою будет стоять титул пуэрториканца, для которого он станет последним на профи-ринге.
"Я немного разочарован, потому что хотел, чтобы последним соперником Котто был Головкин, но он был недоступен. У него, к сожалению, были другие обязательства в другом месте, - сказал Роуч в беседе с Fighthub. - Также я хотел заполучить бой с "Канело", потому что он задолжал нам реванш. По мне, Котто выиграл тот бой. Возможно, мы проведем еще один поединок. Да не, шучу. Это конец".
Напомним, Котто и "Канело" встречались в ноябре 2015 года, тогда победу единогласным решением судей одержал мексиканец. Недавно "Канело" выступил с обращением к Котто, отметив, что для него было честью делить с ним ринг.
В сентября этого года "Канело" свел вничью поединок с Головкиным. На данный момент стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае 2018 года.