У Ивана Дычко сорвался бой на 1 декабря и сменился соперник по следующему поединку

В последнем месяце года казахстанец планирует дважды выйти на ринг.
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Иван Дычко. Фото с сайта latinbox.com
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (2-0, 2 КО) проведет третий бой на неделю позже запланированной даты, передает корреспондент Vesti.kz.
Изначально по графику Дычко 1 декабря он должен был встретится в Тампе (штат Флорида, США) с американцем Ламарко Эллисом (2-4, 1 КО), но этот поединок в итоге не состоится.
Следующий бой Дычко проведет 8 декабря. Его соперник будет опытный американец Джамал Вудс (13-38-7, 10 КО). Затем Дычко планирует выйти на ринг уже 16 декабря, но оппонент на эту дату пока неизвестен. Ожидается, что оба боя пройдут в США.
27-летний Дычко, который завоевал бронзовые медали двух последних Олимпиад, перешел в профессиональный бокс в 2017 году. Его дебют состоялся 29 сентября в США, а уже 13 октября он провел второй бой.
Изначально по графику Дычко 1 декабря он должен был встретится в Тампе (штат Флорида, США) с американцем Ламарко Эллисом (2-4, 1 КО), но этот поединок в итоге не состоится.
Следующий бой Дычко проведет 8 декабря. Его соперник будет опытный американец Джамал Вудс (13-38-7, 10 КО). Затем Дычко планирует выйти на ринг уже 16 декабря, но оппонент на эту дату пока неизвестен. Ожидается, что оба боя пройдут в США.
27-летний Дычко, который завоевал бронзовые медали двух последних Олимпиад, перешел в профессиональный бокс в 2017 году. Его дебют состоялся 29 сентября в США, а уже 13 октября он провел второй бой.