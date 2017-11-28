Определились основные участники андеркарта вечера бокса Фирузы Шариповой в Алматы

Казахстанка поспорит за титул чемпионки мира по версии IBO.
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Стал известен основной файт-кард вечера единоборств в Алматы, где в главном бою встретятся профи-боксер Фируза Шарипова и бельгийский "Питбуль" - Джемилла Гонтарюк, сообщает пресс-служба казахстанской спортсменки.
Андеркарт к главному поединку вечера будет таким:
Али Ахмедов (9-0-0, 7 КО), Казахстан - ТВА - десять раундов за титул WBC Youth в полутяжелом весе.
Ержан Залилов (9-0-1, 4 КО), Казахстан - ТВА - десять раундов за титул WBC International Silver во втором легчайшем весе.
Инна Сагайдаковская (6-0-0, 2 КО), Россия - ТВА - десять раундов за титул чемпионки мира по версии WBC в первом среднем весе.
Сергей Дудинский (3-1-0, 2 КО), Россия - Айдын Ельжанов (4-0-0, 3 КО), Казахстан - десять раундов, титульный бой.
Виктор Коточигов (5-0-0, 2 КО), Казахстан - Александр Подольский (9-1-0, 3 КО), Россия - восемь раундов.
Жамшидбек Нажмиддинов (14-1-0, 9 КО), Узбекистан - ТВА.
Али Балоев (2-0-0, 2 КО), Казахстан - Игорь Караваев (8-15-0, 5 КО), Беларусь - шесть раундов.
Едиль Кожамбердиев (1-1-0, 1 КО), Казахстан - Руслан Родивич (14-24-0, 14 КО), Беларусь - шесть раундов.
Темирлан Раимкулов (1-0-1, 0 КО), Казахстан - Барлык Жаидар (3-0-0, 2 КО), Китай - четыре раунда.
Напомним, вечер единоборств в Алматы состоится 30-го декабря. Шарипова и Гонтарюк поспорят за титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.