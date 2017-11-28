Определились основные участники андеркарта вечера бокса Фирузы Шариповой в Алматы

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 0:0
Кайрат Актобе 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 0:0
Кайрат Актобе 20:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Определились основные участники андеркарта вечера бокса Фирузы Шариповой в Алматы

Казахстанка поспорит за титул чемпионки мира по версии IBO.

Ссылки по теме:

5 Комментариев
Фируза Шарипова. Фото с сайта Boxing-mma.com
Фируза Шарипова. Фото с сайта Boxing-mma.com

Стал известен основной файт-кард вечера единоборств в Алматы, где в главном бою встретятся профи-боксер Фируза Шарипова и бельгийский "Питбуль" - Джемилла Гонтарюк, сообщает пресс-служба казахстанской спортсменки.

Андеркарт к главному поединку вечера будет таким:

Али Ахмедов (9-0-0, 7 КО), Казахстан - ТВА - десять раундов за титул WBC Youth в полутяжелом весе.

Ержан Залилов (9-0-1, 4 КО), Казахстан - ТВА - десять раундов за титул WBC International Silver во втором легчайшем весе.

Инна Сагайдаковская (6-0-0, 2 КО), Россия - ТВА - десять раундов за титул чемпионки мира по версии WBC в первом среднем весе.

Сергей Дудинский (3-1-0, 2 КО), Россия - Айдын Ельжанов (4-0-0, 3 КО), Казахстан - десять раундов, титульный бой.

Виктор Коточигов (5-0-0, 2 КО), Казахстан - Александр Подольский (9-1-0, 3 КО), Россия - восемь раундов.

Жамшидбек Нажмиддинов (14-1-0, 9 КО), Узбекистан - ТВА.

Али Балоев (2-0-0, 2 КО), Казахстан - Игорь Караваев (8-15-0, 5 КО), Беларусь - шесть раундов.

Едиль Кожамбердиев (1-1-0, 1 КО), Казахстан - Руслан Родивич (14-24-0, 14 КО), Беларусь - шесть раундов.

Темирлан Раимкулов (1-0-1, 0 КО), Казахстан - Барлык Жаидар (3-0-0, 2 КО), Китай - четыре раунда.

Напомним, вечер единоборств в Алматы состоится 30-го декабря. Шарипова и Гонтарюк поспорят за титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.

  Комментариев: 5
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Ержан Кауынбай Сегодня 12:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Джемилла Гонтарюк, Турчанка?
Ответить 0
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 12:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 889
Скорее хохлушка? Она сильнее Ферузы.
Ответить 0
 
Mike-Box Сегодня 13:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
Сырым Ажгалиев, она сильная, спору нет. Но против хорошей техники она не потянет. Посмотрите бой с "бумажной" Вальстрем)
Ответить 0
 
Антон Рубиконов Сегодня 13:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Гонтарюк бельгийка - там же написано. А про ее корни тоже где-то была статья. Ну и кто сильнее - посмотрим 30-го. Хейтерам придется помолчать после этого
Ответить 1
 
Mike-Box Сегодня 13:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
Вот это кард! Почти все бои конкретные! Фируза - Гонтарюк самый интригующий, но есть еще Дудинский - Ельжанов (оба хороши сейчас, Коточигов - Подольский (один непобежден, а второй рубака парень) Ждем!
Ответить 0
 