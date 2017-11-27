Майк Тайсон поделился историей успеха

По словам бывшего абсолютного чемпиона, его детство было непростым.
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Майк Тайсон. Фото: © РИА Новости. Кирилл Каллиников
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон рассказал о своей истории успеха в спорте.
Тайсон заявил, что его детство было непростым. "Я вырос в самом бедном районе Нью-Йорка. Мама была алкоголичкой, а отец - сутенером. У меня не было нормального воспитания, и из-за этого у меня были проблемы с законом", - сказал боксер, слова которого приводит "Р-Спорт".
По словам Тайсона, его жизнь кардинально поменялась после знакомства с первым тренером Кассом Д'Амато. "Он научил меня боксировать, и моя жизнь изменилась", - отметил Тайсон.
Экс-чемпион добавил, что главный урок, который он вынес после серии побед и поражений как на ринге, так и в жизни, - не расстраиваться, не чувствовать жалость к себе и начинать все сначала.
За профессиональную карьеру 51-летний спортсмен одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо успехов на ринге, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями - в 1992, 1998 и 2008 годах.
Тайсон заявил, что его детство было непростым. "Я вырос в самом бедном районе Нью-Йорка. Мама была алкоголичкой, а отец - сутенером. У меня не было нормального воспитания, и из-за этого у меня были проблемы с законом", - сказал боксер, слова которого приводит "Р-Спорт".
По словам Тайсона, его жизнь кардинально поменялась после знакомства с первым тренером Кассом Д'Амато. "Он научил меня боксировать, и моя жизнь изменилась", - отметил Тайсон.
Экс-чемпион добавил, что главный урок, который он вынес после серии побед и поражений как на ринге, так и в жизни, - не расстраиваться, не чувствовать жалость к себе и начинать все сначала.
За профессиональную карьеру 51-летний спортсмен одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо успехов на ринге, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями - в 1992, 1998 и 2008 годах.