В одном вечере с Мейвезером, или как дебютирует чемпион WSB из "Астана Арланс" на профи-ринге в США

Дебютный поединок намечен на 1 декабря.
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26-летний казахстанский суперсредневес Арман Рысбек, ставший чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Астана Арланс", 1 декабря дебютирует на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Первый профессиональный поединок Рысбек проведет в Тампе, где выйдет в одном вечере с соотечественником и супертяжеловесом Иваном Дычко (2-0, 2 КО).
"Арман Рысбек сражается в эту пятницу в Тампе, в USF Sundome. Приходите поддержать нового проспекта из Казахстана", - написал в социальных сетях менеджер боксера Фархад Шарипов.
Известен и соперник Рысбека - им стал 26-летний американец Дональд Джексон (0-1). Формат боя - четыре раунда.
Определен и второй поединок Рысбека, который обозначен как Pro debut. 27 января 2018 года в Орландо Арман встретится в четырехраундовом бою с 27-летним Эштоном Сайксом (1-0). Еще одним участником этого шоу станет 30-летний Джастин Мейвезер Джонс (3-0, 3 КО), брат Флойда Мейвезера-младшего.
Ранее Рысбек рассказал о целях на профессиональном ринге и желании стать чемпионом мира, как Геннадий Головкин.
Первый профессиональный поединок Рысбек проведет в Тампе, где выйдет в одном вечере с соотечественником и супертяжеловесом Иваном Дычко (2-0, 2 КО).
"Арман Рысбек сражается в эту пятницу в Тампе, в USF Sundome. Приходите поддержать нового проспекта из Казахстана", - написал в социальных сетях менеджер боксера Фархад Шарипов.
Известен и соперник Рысбека - им стал 26-летний американец Дональд Джексон (0-1). Формат боя - четыре раунда.
Определен и второй поединок Рысбека, который обозначен как Pro debut. 27 января 2018 года в Орландо Арман встретится в четырехраундовом бою с 27-летним Эштоном Сайксом (1-0). Еще одним участником этого шоу станет 30-летний Джастин Мейвезер Джонс (3-0, 3 КО), брат Флойда Мейвезера-младшего.
Ранее Рысбек рассказал о целях на профессиональном ринге и желании стать чемпионом мира, как Геннадий Головкин.