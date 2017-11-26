Казахстанский средневес Нурсултанов вошел в ТОП-100 после досрочной победы в андеркарте у Ковалева

Казахстанец одержал пятую победу в карьере.
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Мейирим Нурсултанов с менеджером Эгисом Климасом. Фото Miguel Salazar
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, выступающий в среднем весе, поднялся на 28 позиций в рейтинге своего дивизиона после очередной досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В минувший уикенд Нурсултанов выступил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником был американец Эрик Мун. Бой завершился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.
Этот успех позволил Нурсултанову войти в ТОП-100 лучших боксеров своего дивизиона в рейтинге BoxRec и расположиться на 92-м месте.
Для Нурсултанова эта победа стала пятой в пяти боях на профи-ринге и четвертой досрочной.
Напомним, что казахстанец провел поединок в андеркарте вечера бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев досрочно победил украинца Вячеслава Шабранского и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.
В минувший уикенд Нурсултанов выступил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником был американец Эрик Мун. Бой завершился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.
Этот успех позволил Нурсултанову войти в ТОП-100 лучших боксеров своего дивизиона в рейтинге BoxRec и расположиться на 92-м месте.
Для Нурсултанова эта победа стала пятой в пяти боях на профи-ринге и четвертой досрочной.
Напомним, что казахстанец провел поединок в андеркарте вечера бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев досрочно победил украинца Вячеслава Шабранского и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.