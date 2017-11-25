Казахстанский боксер выиграл пятый бой за 17 дней в Мексике

Он выступает во втором полулегком весе.
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Фото vk.com/kazproboxing
Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал пятую победу в карьере, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана".
В рамках вечера бокса в Мексике Турсынгалиев уже во втором раунде нокаутировал местного соперника.
Для Турсынгалиева этот бой стал пятым в карьере, причем все поединки он провел за последние три недели. Дебют казахстанца случился 10 ноября в Мексике, когда он нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего одержал еще четыре победы над местными боксерами.
При этом в зачет 23-летнего Турсынгалиева на BoxRec пока вошел лишь один поединок. Ранее эту ситуацию прокомментировал менеджер казахстанского боксера Генри Ривалта
В рамках вечера бокса в Мексике Турсынгалиев уже во втором раунде нокаутировал местного соперника.
Для Турсынгалиева этот бой стал пятым в карьере, причем все поединки он провел за последние три недели. Дебют казахстанца случился 10 ноября в Мексике, когда он нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего одержал еще четыре победы над местными боксерами.
При этом в зачет 23-летнего Турсынгалиева на BoxRec пока вошел лишь один поединок. Ранее эту ситуацию прокомментировал менеджер казахстанского боксера Генри Ривалта