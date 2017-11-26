Сборная Казахстана без Елеусинова и Алимханулы. Новые и старые фавориты в команде Айтжанова

Первый крупный старт национальной команды - Азиатские игры в Индонезии.
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Фото Данияра Майлыбаева
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов обнародует расширенный список национальной команды, которая будет выступать на международных турнирах в следующем году. Некоторые мысли об обновленной сборной - в материале корреспондента Vesti.kz.
Крупнейшим турниром следующего года для первой команды страны станут летние Азиатские игры в Индонезии, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября. Наставник казахстанской команды объявил ранее задачу на это состязание - первое общекомандное место среди боксеров. Возможно, ее выполнять будут одни новички.
Так кто поведет за собой национальную команду? Давайте рассмотрим кандидатов.
До 49 килограммов
Бронзовому призеру минувшего мирового чемпионата в Германии Жомарту Ержану в 2020 году будет 27 лет. Основной конкурент Ержана за место в составе, новоиспеченный победитель первенства страны Темиртас Жусупов на пять лет старше и в 2020 году ему будет 32 года. Запасной вариант - Шалкар Айхынбай.
Шансы: Ержан (60 процентов) - Жусупов (40)
До 52 килограммов
В этой категории два примерно равных фаворита - Азамат Исакулов и Олжас Байниязов. После победы в Шымкенте чуть предпочтительнее смотрятся шансы на роль лидеры у Байниязова, но и Исакулов, по нашему мнению, еще не показал себя на 100 процентов.
Шансы: Исакулов (40) - Байниязов (60)
До 56 килограммов
Однозначный фаворит - чемпион мира в Гамбурге Кайрат Ералиев. Подвижный легковес сумел доказать, что своего последнего слова он не сказал. С другой стороны, если Ералиев оступится, то его могут надежно сменить. Позиция второго номера в дивизионе надежно закреплена за Ильясом Сулейменовым.
Шансы: Ералиев (70) - Сулейменов (30)
До 60 килограммов
Весовая категория, где нет лидера. Например, за "золото" национального чемпионата в Шымкенте боролись опытные сборники прежних лет - Закир Сафиуллин и Берик Абдрахманов. Потенциально, с ними могут "зарубиться" за первое место Ертуган Зенулинов и Адилет Курметов, но шансы первых двух сейчас выглядят предпочтительнее.
Шансы: Сафиуллин (30) - Абдрахманов (40) - Курметов (30)
До 64 килограммов
22-летний Бекдаулет Ибрагимов вперед себя в Казахстане в этом весе никого не пускает. Но от бронзового призера чемпионата Азии в Ташкенте ждут более сильного выступления на мировых турнирах, а не только участие.
Шансы: Ибрагимов (65) - кто-то другой (35)
До 69 килограммов
Самая звездная весовая категория Казахстана. Не исключено, что и в следующем году мы не увидим на ринге олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова. Правда, мы можем этого и не заметить. 20-летний Абылайхан Жусупов - новый фаворит дивизиона. Неплохо прогрессирует Асланбек Шымбергенов, ставший чемпионом Казахстана. "В раздумьях" Садриддин Ахмедов, который все же может вернуться на любительский ринг, отложив на время мысли о профи-боксе.
Шансы: Жусупов (50) - Елеусинов (25) - Шымбергенов (25)
До 75 килограммов
Еще одна категория, где может быть "очень тесно". Лидер, конечно, Абильхан Аманкул, но 20-летний боксер "провалил" финал мирового чемпионата, а такое могут не простить. Его может сменить Ерик Альжанов, который проявил себя, как крепкий и агрессивный боксер. Может быть, позицию лидера отнимут "голодные и молодые" Сапарбай Айдаров и Абай Толеш.
Шансы: Аманкул (60) - Альжанов (40)
До 81 килограмма
Под вопросом будущее в национальной команде чемпиона мира 2013 года Жанибека Алимханулы. Один из сильнейших боксеров страны "ничего не показал" в бою с 19-летним дебютантом Михаилом Коханчиком и досрочно выбыл из борьбы за медали чемпионата Казахстана. В такой ситуации сильнее стали позиции Адильбека Ниязымбетова. 28-летний боксер не против с третьей попытки выиграть Олимпиаду.
Шансы: Ниязымбетов (65) - кто-то другой (35)
До 91 килограмма
На Олимпиаде Василию Левиту будет 32 года, но у него будет всего одна цель на Играх - "золото"! У него есть конкуренты, но шансы на поездку опытного тяжеловеса рассматриваются выше.
Шансы: Левит (75) - кто-то другой (25)
Свыше 91 килограмма
После перехода в профессиональный бокс Ивана Дычко роль лидера перешла к Камшыбеку Кункабаеву, и 26-летний боксер с ней справляется. На его счету "серебро" чемпионата Азии и "серебро" мирового турнира. Смогут ли его обойти в борьбе за путевку на Олимпиаду? Конкуренты молоды и не так опытны.
Шансы: Кункабаев (65) - кто-то другой (35)
Фото Данияра Майлыбаева (1, 3) и BadLeftHook (2)
Крупнейшим турниром следующего года для первой команды страны станут летние Азиатские игры в Индонезии, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября. Наставник казахстанской команды объявил ранее задачу на это состязание - первое общекомандное место среди боксеров. Возможно, ее выполнять будут одни новички.
Так кто поведет за собой национальную команду? Давайте рассмотрим кандидатов.
До 49 килограммов
Бронзовому призеру минувшего мирового чемпионата в Германии Жомарту Ержану в 2020 году будет 27 лет. Основной конкурент Ержана за место в составе, новоиспеченный победитель первенства страны Темиртас Жусупов на пять лет старше и в 2020 году ему будет 32 года. Запасной вариант - Шалкар Айхынбай.
Шансы: Ержан (60 процентов) - Жусупов (40)
До 52 килограммов
В этой категории два примерно равных фаворита - Азамат Исакулов и Олжас Байниязов. После победы в Шымкенте чуть предпочтительнее смотрятся шансы на роль лидеры у Байниязова, но и Исакулов, по нашему мнению, еще не показал себя на 100 процентов.
Шансы: Исакулов (40) - Байниязов (60)
До 56 килограммов
Однозначный фаворит - чемпион мира в Гамбурге Кайрат Ералиев. Подвижный легковес сумел доказать, что своего последнего слова он не сказал. С другой стороны, если Ералиев оступится, то его могут надежно сменить. Позиция второго номера в дивизионе надежно закреплена за Ильясом Сулейменовым.
Шансы: Ералиев (70) - Сулейменов (30)
До 60 килограммов
Весовая категория, где нет лидера. Например, за "золото" национального чемпионата в Шымкенте боролись опытные сборники прежних лет - Закир Сафиуллин и Берик Абдрахманов. Потенциально, с ними могут "зарубиться" за первое место Ертуган Зенулинов и Адилет Курметов, но шансы первых двух сейчас выглядят предпочтительнее.
Шансы: Сафиуллин (30) - Абдрахманов (40) - Курметов (30)
До 64 килограммов
22-летний Бекдаулет Ибрагимов вперед себя в Казахстане в этом весе никого не пускает. Но от бронзового призера чемпионата Азии в Ташкенте ждут более сильного выступления на мировых турнирах, а не только участие.
Шансы: Ибрагимов (65) - кто-то другой (35)
До 69 килограммов
Самая звездная весовая категория Казахстана. Не исключено, что и в следующем году мы не увидим на ринге олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова. Правда, мы можем этого и не заметить. 20-летний Абылайхан Жусупов - новый фаворит дивизиона. Неплохо прогрессирует Асланбек Шымбергенов, ставший чемпионом Казахстана. "В раздумьях" Садриддин Ахмедов, который все же может вернуться на любительский ринг, отложив на время мысли о профи-боксе.
Шансы: Жусупов (50) - Елеусинов (25) - Шымбергенов (25)
До 75 килограммов
Еще одна категория, где может быть "очень тесно". Лидер, конечно, Абильхан Аманкул, но 20-летний боксер "провалил" финал мирового чемпионата, а такое могут не простить. Его может сменить Ерик Альжанов, который проявил себя, как крепкий и агрессивный боксер. Может быть, позицию лидера отнимут "голодные и молодые" Сапарбай Айдаров и Абай Толеш.
Шансы: Аманкул (60) - Альжанов (40)
До 81 килограмма
Под вопросом будущее в национальной команде чемпиона мира 2013 года Жанибека Алимханулы. Один из сильнейших боксеров страны "ничего не показал" в бою с 19-летним дебютантом Михаилом Коханчиком и досрочно выбыл из борьбы за медали чемпионата Казахстана. В такой ситуации сильнее стали позиции Адильбека Ниязымбетова. 28-летний боксер не против с третьей попытки выиграть Олимпиаду.
Шансы: Ниязымбетов (65) - кто-то другой (35)
До 91 килограмма
На Олимпиаде Василию Левиту будет 32 года, но у него будет всего одна цель на Играх - "золото"! У него есть конкуренты, но шансы на поездку опытного тяжеловеса рассматриваются выше.
Шансы: Левит (75) - кто-то другой (25)
Свыше 91 килограмма
После перехода в профессиональный бокс Ивана Дычко роль лидера перешла к Камшыбеку Кункабаеву, и 26-летний боксер с ней справляется. На его счету "серебро" чемпионата Азии и "серебро" мирового турнира. Смогут ли его обойти в борьбе за путевку на Олимпиаду? Конкуренты молоды и не так опытны.
Шансы: Кункабаев (65) - кто-то другой (35)
Фото Данияра Майлыбаева (1, 3) и BadLeftHook (2)