Сборная Казахстана без Елеусинова и Алимханулы. Новые и старые фавориты в команде Айтжанова

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 2:13
Кулагер Номад 1:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Жайык Актобе 1:3
Кайсар Динамо-Костанай 3:0
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
Жетысу-Жастар Актобе 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 3:2
Лада Торпедо НН 0:1
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 0:2
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 3:2
Лада Торпедо НН 0:1
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Сборная Казахстана без Елеусинова и Алимханулы. Новые и старые фавориты в команде Айтжанова

Первый крупный старт национальной команды - Азиатские игры в Индонезии.

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Фото Данияра Майлыбаева
Фото Данияра Майлыбаева
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов обнародует расширенный список национальной команды, которая будет выступать на международных турнирах в следующем году. Некоторые мысли об обновленной сборной - в материале корреспондента Vesti.kz.

Крупнейшим турниром следующего года для первой команды страны станут летние Азиатские игры в Индонезии, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября. Наставник казахстанской команды объявил ранее задачу на это состязание - первое общекомандное место среди боксеров. Возможно, ее выполнять будут одни новички.

Так кто поведет за собой национальную команду? Давайте рассмотрим кандидатов.

До 49 килограммов

Бронзовому призеру минувшего мирового чемпионата в Германии Жомарту Ержану в 2020 году будет 27 лет. Основной конкурент Ержана за место в составе, новоиспеченный победитель первенства страны Темиртас Жусупов на пять лет старше и в 2020 году ему будет 32 года. Запасной вариант - Шалкар Айхынбай.

Шансы: Ержан (60 процентов) - Жусупов (40)

До 52 килограммов

В этой категории два примерно равных фаворита - Азамат Исакулов и Олжас Байниязов. После победы в Шымкенте чуть предпочтительнее смотрятся шансы на роль лидеры у Байниязова, но и Исакулов, по нашему мнению, еще не показал себя на 100 процентов.

Шансы: Исакулов (40) - Байниязов (60)

До 56 килограммов

Однозначный фаворит - чемпион мира в Гамбурге Кайрат Ералиев. Подвижный легковес сумел доказать, что своего последнего слова он не сказал. С другой стороны, если Ералиев оступится, то его могут надежно сменить. Позиция второго номера в дивизионе надежно закреплена за Ильясом Сулейменовым.

Шансы: Ералиев (70) - Сулейменов (30)



До 60 килограммов

Весовая категория, где нет лидера. Например, за "золото" национального чемпионата в Шымкенте боролись опытные сборники прежних лет - Закир Сафиуллин и Берик Абдрахманов. Потенциально, с ними могут "зарубиться" за первое место Ертуган Зенулинов и Адилет Курметов, но шансы первых двух сейчас выглядят предпочтительнее.

Шансы: Сафиуллин (30) - Абдрахманов (40) - Курметов (30)

До 64 килограммов

22-летний Бекдаулет Ибрагимов вперед себя в Казахстане в этом весе никого не пускает. Но от бронзового призера чемпионата Азии в Ташкенте ждут более сильного выступления на мировых турнирах, а не только участие. 

Шансы: Ибрагимов (65) - кто-то другой (35)

До 69 килограммов

Самая звездная весовая категория Казахстана. Не исключено, что и в следующем году мы не увидим на ринге олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова. Правда, мы можем этого и не заметить. 20-летний Абылайхан Жусупов - новый фаворит дивизиона. Неплохо прогрессирует Асланбек Шымбергенов, ставший чемпионом Казахстана. "В раздумьях" Садриддин Ахмедов, который все же может вернуться на любительский ринг, отложив на время мысли о профи-боксе.

Шансы: Жусупов (50) - Елеусинов (25) - Шымбергенов (25)



До 75 килограммов

Еще одна категория, где может быть "очень тесно". Лидер, конечно, Абильхан Аманкул, но 20-летний боксер "провалил" финал мирового чемпионата, а такое могут не простить. Его может сменить Ерик Альжанов, который проявил себя, как крепкий и агрессивный боксер. Может быть, позицию лидера отнимут "голодные и молодые" Сапарбай Айдаров и Абай Толеш.

Шансы: Аманкул (60) - Альжанов (40)

До 81 килограмма

Под вопросом будущее в национальной команде чемпиона мира 2013 года Жанибека Алимханулы. Один из сильнейших боксеров страны "ничего не показал" в бою с 19-летним дебютантом Михаилом Коханчиком и досрочно выбыл из борьбы за медали чемпионата Казахстана. В такой ситуации сильнее стали позиции Адильбека Ниязымбетова. 28-летний боксер не против с третьей попытки выиграть Олимпиаду.

Шансы: Ниязымбетов (65) - кто-то другой (35)

До 91 килограмма

На Олимпиаде Василию Левиту будет 32 года, но у него будет всего одна цель на Играх - "золото"! У него есть конкуренты, но шансы на поездку опытного тяжеловеса рассматриваются выше.

Шансы: Левит (75) - кто-то другой (25)



Свыше 91 килограмма

После перехода в профессиональный бокс Ивана Дычко роль лидера перешла к Камшыбеку Кункабаеву, и 26-летний боксер с ней справляется. На его счету "серебро" чемпионата Азии и "серебро" мирового турнира. Смогут ли его обойти в борьбе за путевку на Олимпиаду? Конкуренты молоды и не так опытны.

Шансы: Кункабаев (65) - кто-то другой (35)

Фото Данияра Майлыбаева (1, 3) и BadLeftHook (2)
  Комментариев: 1
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Ерлан Аханов Сегодня 21:40
Статус: Профи
Рейтинг: 441
Почему до сих пор неизвестен состав сборной?
Ответить 0
 