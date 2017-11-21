Я не вернусь в бокс даже ради боя с Головкиным, "Канело" или МакГрегором - Мигель Котто

Свой прощальный поединок пуэрториканец проведет 2 декабря.
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Мигель Котто. Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и действующий обладатель пояса WBO в первом среднем весе пуэрториканец Мигель Котто (41-5, 33 КО) в очередной раз подтвердил, что 2 декабря он проведет свой прощальный бой на профессиональном ринге.
"Вы можете предложить мне бой с Геннадием Головкиным, реванш с "Канело" или даже дуэль с Конором МакГрегором - я не вернусь в бокс, потому что принял такое решение. Финансово я обеспечен. Мне есть на что жить, у меня достаточно денег, чтобы мои дети чувствовали себя счастливыми. Я не вернусь в бокс ради денег и я не вернусь в него, потому что уже совсем скоро эта глава в моей жизни будет закрыта", - цитирует Котто Mmaboxing.ru.
Напомню, что 2-го декабря в Нью-Йорке Котто проведет поединок против Садама Али (25-1, 14 KO). На кону будет стоять титул пуэрториканца.
"Вы можете предложить мне бой с Геннадием Головкиным, реванш с "Канело" или даже дуэль с Конором МакГрегором - я не вернусь в бокс, потому что принял такое решение. Финансово я обеспечен. Мне есть на что жить, у меня достаточно денег, чтобы мои дети чувствовали себя счастливыми. Я не вернусь в бокс ради денег и я не вернусь в него, потому что уже совсем скоро эта глава в моей жизни будет закрыта", - цитирует Котто Mmaboxing.ru.
Напомню, что 2-го декабря в Нью-Йорке Котто проведет поединок против Садама Али (25-1, 14 KO). На кону будет стоять титул пуэрториканца.